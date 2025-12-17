Presentato la 34^ edizione del Rally Conca d’Oro in programma il 20 e 21 dicembre a Corleone

Presentata alla stampa e agli appassionati, al Palazzo Comunale di Corleone, la trentaquattresima edizione del Rally Conca d’Oro, che si disputerà il venti e ventuno dicembre prossimi a Corleone. Numeri importanti nell’edizione del ritorno, organizzata dalla DLF Academy in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano. Suddivisi tra vetture moderne, storiche e classiche sono più di sessanta gli equipaggi iscritti alla gara, che torna dopo dodici anni di assenza. Ben sei le auto al via nella classe R5.

Si sono chiuse le iscrizioni ed è stato presentato alla stampa e agli appassionati, al Palazzo di Città a Corleone, oggi diciassette dicembre, il Rally Conca d’Oro, ultima gara della stagione agonistica siciliana, in programma nel centro dell’hinterland del palermitano il venti e ventuno dicembre prossimi. Saranno più di sessanta le vetture che, suddivise tra moderne, storiche e classiche, parteciperanno alla competizione rallystica, organizzata dalla DLF Academy, in collaborazione col Comune di Corleone e il patrocinio dell’Ac Palermo, della Città metropolitana di Palermo, dell’assessorato al Turismo sport e spettacolo della Regione Siciliana e del Comune di Palazzo Adriano.

Numeri importanti per la gara che mancava dal panorama motoristico siciliano da ben dodici anni. L’edizione del ritorno che, abbandonati gli sterrati, si disputerà interamente su asfalto vedrà al via ben sei equipaggi nella classe R5, categoria regina dei rally moderni.

“Oggi possiamo dire di avere portato a compimento una delle tappe del nostro percorso amministrativo – ha detto il sindaco di Corleone Walter Rà – il rally sarà una festa per il nostro territorio, mi preme ringraziare tutti coloro che si sono spesi affinché il Rally Conca d’Oro potesse ritornare a brillare. La nostra amministrazione lavorerà per dare un roseo futuro alla gara”.

Le parole del primo cittadino di Corleone hanno trovato riscontro in quelle di Delfino La Ferla, patron della DLF Academy.

“Il nostro impegno è stato premiato dagli sportivi che hanno risposto in massa, avevamo pensato di ritornare subito con la gara su terra, ma i tempi ristretti e altri fattori collaterali ci hanno spinto a ricominciare dall’asfalto – ha detto Delfino La Ferla – ringraziamo chi si è schierato al nostro fianco e ha fatto di tutto per far rinascere la gara. L’appuntamento con lo sterrato è solo rinviato”.

Il tracciato, interamente asfaltato, misura complessivamente poco più di 231 chilometri, dei quali 53 cronometrati, sei prove speciali che vedranno gli equipaggi impegnati nella giornata di domenica 21 dicembre, due i tratti cronometrati che verranno ripetuti tre volte: San Marco e Palazzo Adriano.

I favori del pronostico sono tutti per Emanuele La Torre e Marcus Salemi. Il fresco vincitore del titolo di zona e il suo navigatore corleonese saranno al via con una Skoda Fabia RS è si fregeranno del numero uno sulle portiere. A fare da contraltare ai favoriti, sempre su due esemplari della vettura della Casa Boema, saranno Giuseppe Di Giorgio e Gianfranco Rappa, secondi quest’anno al Monti Sicani e al Valle del Sosio e Alessio Pollara con Sergio Raccuia, vincitori del titolo nazionale Under 25 e Rally4 della Coppa Italia. Il pilota di Prizzi e il suo navigatore palermitano sono pronti al salto di categoria, abbandonata la loro Peugeot 208 GT. Col ruolo di outsider saranno al via, sempre su Skoda Fabia, Marcello Calandrino e Massimo D’Amico e il comasco Antonio Rigamonti, in coppia con Ilaria Magnani. Da non sottovalutare per le posizioni di vertice ci saranno Michele Giandalone e Giacomo Giannone, della partita con una Renault Clio Super 1600 e Bartolo Mistretta e Gaspare Beninati, quarti assoluti al recente Rally del Barocco Ibleo, con la loro Lancia Ypsilon Rally4. Tra le storiche le Porsche 911 di Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, Sergio Montalto e Roberto Consiglio, Raffaele e Salvatore Picciurro dovranno vedersela con la Ford Sierra Cosworth di “Gordon” ed Eros Di Prima e la BMW M3 di Angelo Diana e Giuseppe Di Salvo.

A dirigere la manifestazione, che assegnerà i memorial Franco Vintaloro, Nicola Russo e Anna Martorana, sarà Michele Vecchio. I riordini e i parchi assistenza saranno ospitati in centro a Corleone, le verifiche pre-gara che troveranno sede, sempre a Corleone, nella centralissima Piazza Falcone e Borsellino sono in programma per la giornata di sabato 20 dicembre. Cerimonie di partenza e arrivo saranno ubicate in Corso dei Mille, dove la sera di domenica si incoroneranno i vincitori della gara, che può vantare tra i suoi vincitori anche il quattro volte Campione del Mondo Tommi Makinen. I motori inizieranno ufficialmente a rombare alle 10:30 di sabato 20 dicembre nello shakedown che si disputerà sulla strada Intercomunale 14 di Rasello.