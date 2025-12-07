Poker del Gela di Giuseppe Misiti al Castrum Favara: Cangemi con una doppietta, Aperi e Marino gli autori dei gol

Torna al successo il Gela di mister Giuseppe Misiti e lo fa in maniera convincente battendo 4-1 al Vincenzo Presti il Castrum Favara. Match subito nel vivo con la rete di Cangemi che ha portato in vantaggio il Gela nel primo tempo. Nella ripresa ancora Cangemi a segno per la doppietta personale.

Poco dopo, tuttavia, Polifemo ha riaperto il confronto segnando la rete del 2-1. Il Gela, tuttavia, sospinto da Maltese e dallo stesso Giacomarro, poco dopo la mezzora della ripresa ha triplicato con Aperi per poi, nel finale, chiudere il conto con la quarta rete segnata all’89’ da Marino.

Un poker eccellente, quello che il Gela ha rifilato ad un CastrumFavara che, pure, non s’è dimostrata compagine arrendevole al cospetto della squadra del Golfo. Il Gela con la vittoria odierna è salito a quota 22 in classifica al settimo posto.

Una posizione di classifica interessante per una squadra che sta dimostrando di possedere qualità e ritmo di gioco. Con il successo ottenuto contro gli agrigentini, il Gela ha conquistato la sua 7^ vittoria in campionato. In 15 gare, tuttavia, la squadra bianco blu non ha mai conosciuto mezze misure, considerato che ha pareggiato una sola volta e che ha poi subito lungo il suo percorso anche 7 sconfitte.