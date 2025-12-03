Pallavolo Under 18. Seconda vittoria di fila per la Traina: battuta in 3 set la Red Madonie di Castellana Sicula

Secondo successo consecutivo per la Traina Albaverde che si impone in tre set sul Red Madonie Castellana Sicula nella gara valida per la seconda giornata di andata del campionato territoriale Akranis under 18.

La formazione allenata da Mauro di Grande ha giocato a tratti una buona pallavolo contro un avversario che solo a tratti ha opposto una efficace resistenza. Il tecnico nisseno ha schierato tutte le ragazze a propria disposizione ricevendo da tutte delle risposte positive.

Da segnalare il dato tecnico della notevole percentuale della battuta della Traina Albaverde con ben 22 punti diretti in questo fondamentale dove ha brillato Martina Romano con ben 10 punti personali.

Fermo restando quindi che sono state disputate solo due gare e che l’Albaverde è attesa a prove tecnicamente più impegnative, per la compagine nissena resta la soddisfazione di essere posizionata ai vertici della classifica in coabitazione con le due formazione (Siaz Piazza Armerina e Volley Gela) maggiormente favorite ad accedere alla final four.

Questo il dettaglio della gara disputata lunedì 1 dicembre al PalaMilan con i punti realizzati dalle ragazze nissene:

TRAINA Albaverde – Red Madonie Castellana 3 – 0 (25/15; 25/16; 25/12)

Traina: Pistone 4, Messina 4, Cicardo, Romano 13, Spanò 5, Miraglia (K) 10, Amorelli 10, Raffa 2, Maria Nasonte, Martorana, Palermo (L1), Violo (L2). Allenatore Di Grande

Red: Scavuzzo, Potestio, Bracco, Bellomo, Bosco (K), Palmeri, Migliozzi, Russo (L), All. Porretta.

Arbitro: Roberto Curto di Caltanissetta.

Il prossimo impegno della Traina Albaverde under 18 è in programma venerdì 5 dicembre al PalaMilan dove affronterà con inizio alle ore 19:00 la Kanguro Caltanissetta nell’atteso derby stracittadino.