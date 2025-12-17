Pallavolo femminile Under 18. La Traina Albaverde rialza la testa e batte 2-3 Gela

Dopo quasi due ore e trenta di gioco con un tie-break vinto ai vantaggi, la Traina Albaverde ritorna alla vittoria conquistando due punti importanti per il morale e la classifica.Il 2 a 3 con cui la formazione di Mauro Di Grande si è imposta sul Gela di Giuseppe Irti è arrivato al termine di una vigilia complicata dalla pesante sconfitta con la Siaz e alcuni contrattempi che avevano minato le certezze delle ragazze nissene.

E’ stata una gara giocata come su un ottovolante, con una alternanza di alti e bassi che ha portato dall’entusiasmo allo scoramento, con il rimpianto per l’Albaverde di un primo set perso dopo essere stata in vantaggio per 16 a 20, ma senza dimenticare il quinto parziale.

Con il morale a pezzi per aver perso il quarto set e le padrone di casa in vantaggio per 4 a 0 nella frazione di gioco decisiva, con una rimonta perentoria, trascinate da Virginia Pistone (top scorer tra le nissene con 20 punti), sull’11 a 14 la gara sembrava chiusa per la Traina Albaverde, ma un colpo di coda finale al servizio di Vullo rimetteva in gara le gelesi fino alla chiusura per le ospiti con Carla Amorelli in zona battuta per il 14 a 16 finale.Pur con tanto su cui lavorare le ragazze della Traina Albaverde sono piaciute per la capacità di ribaltare anche le situazioni più difficili, brave alternativamente a prendersi le proprie responsabilità quando le compagne erano in difficoltà.

Da sottolineare le prove di Ginevra Maria Nasonte (alla prima nel sestetto base) e di Chiara Cicardo (utilizzata da Di Grande per lunghi tratti) che hanno retto il campo pur avendo avuto in questo inizio di stagione pochi occasioni per mettersi in mostra.Per la statistica, oltre a Pistone e Amorelli, in doppia cifra anche Desiree Messina, capitano in questa occasione.Ora per le nissene arriva una meritata pausa in attesa della ripresa del campionato il 9 gennaio quando al PalaMilan ospiteranno la Dinamica Santa Caterina.

Questo il dettaglio della gara disputata lunedì 15 dicembre al PalaUrso di Gela con i punti realizzati dalle ragazze nissene:Ecoplast V. Gela – Traina Albaverde 2 – 3 (25/22; 20/25; 21/25; 25/20, 14/16)Gela: Insalaco, Nastasi, Fraziano, Libertà, Caiola (K), Morteo, Poponet, Vullo, Caci, Giannone (L1) NE Librizzi, Fiderio, Antonetti, Puccio (L2). Allenatore: IrtiTraina: Pistone 20, Messina 15 (K), Cicardo 3, Romano 7, Spanò 1, Amorelli 16, Maria Nasonte 1, Palermo (L1), Sardo (L2). NE: Martorana. Allenatore: Di Grande. Arbitro: Giulia La Cognata