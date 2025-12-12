Salute

Nissa – Sambiase: ai tifosi di casa il parcheggio lato "Tiffany", mentre per il tifo ospite riservato quello lato "Delia"

Nissa – Sambiase: ai tifosi di casa il parcheggio lato “Tiffany”, mentre per il tifo ospite riservato quello lato “Delia”

Ven, 12/12/2025 - 16:34

La società Nissa Fc ha reso noto ai tifosi che, in occasione della partita di domenica 14 dicembre tra Nissa e Sambiase (ore 15) presso lo stadio “Marco Tomaselli”, in concomitanza con altre attività sportive, il parcheggio “lato Tiffany” sarà riservato esclusivamente alla tifoseria biancoscudata, mentre il parcheggio “lato Delia” sarà adibito interamente alla tifoseria ospite.

Pertanto, sulla base di questa disposizione, i tifosi delle due squadre dovranno rispettare le disposizioni previste al fine di garantire un flusso ordinato e sicuro per tutti i presenti.

