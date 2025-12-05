Nell’anticipo di Promozione c’è il derby provinciale Serradifalco – Gela: per entrambi l’obbligo è vincere

Nel girone D del campionato di Promozione l’anticipo del sabato propone come antipasto il derby provinciale tra Serradifalco e Gela (ore 15). I falchetti, che si sono rinforzati in queste ultime ore con gli arrivi dell’attaccante colombiano Goti e del difensore centrale argentino Steven Morleo, classe 2003, ex giovanili del Vélez Sarsfield, affrontano il Gela in un drammatico scontro salvezza.

La squadra di Gianfilippo Di Matteo non è nelle migliori condizioni di classifica avendo 7 punti. Non sta meglio il Gela che, con soli due punti, è ultima in classifica. Pertanto, sia i padroni di casa che i gelesi hanno impellente la necessità di vincere per conquistare i tre punti e risalire una classifica che, al momento, non li vede in buone e riparate posizioni di classifica.

I falchetti potrebbero impiegare, o dal primo minuto o a gara in corso, i due neo acquisti, ma è chiaro che sarà necessario dare priorità ad un successo che consentirebbe alla squadra del presidente Caramanna di tirarsi fuori dalle secche di classifica.