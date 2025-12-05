Salute

Nell’anticipo di Promozione c’è il derby provinciale Serradifalco – Gela: per entrambi l’obbligo è vincere

Redazione 1

Nell’anticipo di Promozione c’è il derby provinciale Serradifalco – Gela: per entrambi l’obbligo è vincere

Ven, 05/12/2025 - 21:54

Condividi su:

Nel girone D del campionato di Promozione l’anticipo del sabato propone come antipasto il derby provinciale tra Serradifalco e Gela (ore 15). I falchetti, che si sono rinforzati in queste ultime ore con gli arrivi dell’attaccante colombiano Goti e del difensore centrale argentino Steven Morleo, classe 2003, ex giovanili del Vélez Sarsfield, affrontano il Gela in un drammatico scontro salvezza.

La squadra di Gianfilippo Di Matteo non è nelle migliori condizioni di classifica avendo 7 punti. Non sta meglio il Gela che, con soli due punti, è ultima in classifica. Pertanto, sia i padroni di casa che i gelesi hanno impellente la necessità di vincere per conquistare i tre punti e risalire una classifica che, al momento, non li vede in buone e riparate posizioni di classifica.

I falchetti potrebbero impiegare, o dal primo minuto o a gara in corso, i due neo acquisti, ma è chiaro che sarà necessario dare priorità ad un successo che consentirebbe alla squadra del presidente Caramanna di tirarsi fuori dalle secche di classifica.

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta