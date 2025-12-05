Nel derby siciliano con il Ragusa, la Sancataldese chiede ai suoi tifosi la spinta per salire ancora in classifica

Battere il Ragusa per assicurarsi in classifica ulteriori tre punti che potrebbero diventare pesantissimi nella corsa alla salvezza diretta. E’ lo scopo che la Sancataldese si prefigge per la gara di domenica 7 dicembre che la vedrà opposta al Ragusa in uno dei tanti derby siciliani che caratterizzano il girone I della serie D.

I verdeamaranto, dopo aver sbancato il campo della Gelbison, sanno benissimo quanto possa essere importante confermare lo stesso risultato anche in questa sfida del “Mazzola”. Vanzetto ha lavorato tanto in settimana per preparare la squadra ad una sfida che si annuncia parecchio incerta per via del fatto che il Ragusa, quando gioca fuori le mura amiche, è sempre in grado di piazzare la stoccata vincente.

E allora occhio ad una squadra che presenta una classifica deficitaria, terzultima con 12 punti, ma che sa come mettere in ambasce i propri avversari. La Sancataldese, che s’è anche mossa sul mercato assicurandosi Barraco, punta ancora una volta sui gol di Castro e dello stesso Rozzi per perforare il bunker ragusano e assicurarsi la vittoria. Arbitrerà Sancataldese – Ragusa Martina Molinaro di Lamezia Terme, assistita dai guardalinee Carmine Rufrano di Maniago e Matteo Lauri di Modena.