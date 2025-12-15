Mussomeli. Le Associazioni locali organizzano Concerto per raccolta di fondi da destinare alla Croce Rossa per l’Emergenza Palestina

MUSSOMELI. Il 22 Dicembre, alle ore 21:00 presso il Cine-Teatro Manfredi di Mussomeli, andrà in scena lo spettacolo solidale “Un Concerto per la Pace” organizzato dalle Associazioni locali: Strauss, Pro-Loco, ANPI, Attivamente Insieme, Fidapa, BCsicilia, Don Diego Di Vincenzo sotto la direzione artistica di Kusà Eventi patrocinato dal Comune di Mussomeli (CL).

Sul palco molti tra i più talentuosi giovani artisti siciliani: saranno presenti l’apprezzatissimo cantautore locale Gero Riggio, il giovane trapper Lera, i cantautori Pierpaolo Manetta e Davide Zito, la classe e lo stile di Lidia e la estrosa Esdra, il tutto accompagnato da una super band d’eccezione. In apertura il Coro dei bambini dell’Associazione Don Diego Di Vincenzo.

La finalità dello spettacolo è quella di raccogliere fondi, grazie al ricavato di un biglietto d’ingresso di 15 €, che saranno destinati al progetto “Emergenza Palestina” di Croce Rossa Italiana. “Un assegno” simbolico della cifra raccolta sarà consegnato da uno dei volontari del Comitato di Mussomeli al Presidente del Comitato Regionale della Croce Rossa Italiana in Sicilia, Stefano Principato presente alla serata per dare testimonianza del prezioso lavoro dell’equipe di medici che rischia la vita per garantire assistenza medica e umanitaria immediata alla popolazione coinvolta nel conflitto.

Quasi 2000 operatori umanitari di Croce Rossa Italiana sono presenti nel territorio Palestinese.

Il pensiero costante va a coloro che hanno perso ogni speranza insieme alla propria vita, cancellata in pochi istanti da un attacco, alle vittime di un conflitto che non risparmia nessuno. Davanti a tutto questo – CROCE ROSSA ITALIANA – continua ad essere dalla parte dell’Umanità, consapevole che di fronte alla sofferenza non esistono fazioni o nemici, ma solo esseri umani bisognosi di aiuto.

Operatori e Volontari del Movimento sono sempre in prima linea nella Striscia. Più di 1.400 membri della Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS), insieme a 350 del Comitato Internazionale della Croce Rossa (ICRC), sono stati impegnati fino ad ora per fornire assistenza medica ai feriti e distribuire cibo, acqua e altri beni salvavita.

La CRI, fin dal primo istante, si è mobilitata lanciando una raccolta fondi e offrendo supporto e aiuti cruciali alla popolazione civile, attraverso la sua collaborazione con la Mezzaluna Rossa Palestinese (PRCS) e in accordo con i principi fondamentali del Movimento della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa.

Negli ultimi due anni, la Croce Rossa Italiana ha portato assistenza concreta e continua alla popolazione di Gaza, con un impegno umanitario che non si è mai fermato.

Ha inviato oltre 270.000 kg di farina, distribuito più di 5.800 kit igienici, 900 kit di primo soccorso, 210 kit parto e 9.000 coperte monouso per pazienti. Ha fornito 150 tende-rifugio per famiglie, una postazione sanitaria con 14 posti letto, e numerose attrezzature e materiali medici, anche acquistati direttamente sul posto, per rispondere ai bisogni più urgenti.

Supporta attivamente due ospedali della Mezzaluna Rossa Palestinese a Gaza City e Khan Younis, garantendo servizi essenziali come le emergenze sanitarie, la salute primaria, le cliniche mobili e gli interventi di salute comunitaria. E certamente un gesto di solidarietà, alle porte del Santo Natale, vale più di mille parole, e la musica e le canzoni, come strumento aggregativo, possono dare un concreto contributo umanitario e sanitario a chi può fare tantissimo, nei territori martoriati dal conflitto.

Sarà possibile acquistare i biglietti presso la Cartolibreria Consiglio di Padalino Simona tel. 0934 991884 oppure contattando i numeri di telefono 327 802 4849 – 329 800 4158 – 345 850 0760.