Mussomeli, gruppo parrocchiale della Trasfigurazione in visita agli Ospiti delle Case di Riposo e agli anziani

MUSSOMELI – In questi giorni ricorre il 12° ANNIVERSARIO DELLA Parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello, di cui il primo parroco è stato l’apprezzato Padre Calogero Mantione, seguito successivamente dall’attuale parroco Padre Vincenzo Giovino. Una parrocchia giovane che si è bene inserita nel contesto mussomelese a servizio dei parrocchiani della zona Castello. Una presenza attiva con bambini, giovani e adulti, guidata appunto da Padre Vincenzo. E proprio in questi giorni, la parrocchia della Trasfigurazione in Santa Teresa al Castello, con i suoi novenari, sfidando il meteo certamente non favorevole hanno fatto visita alle persone che vivono nelle case di riposo, alle persone anziane e sole.Per tutti quanti è arrivata la carezza ed il sorriso del parroco e la gioiosa ninaredda cantata coralmente dai giovani novenari e il loro seguito.