Mr Awards Aiac 2025: premiati a Caltanissetta i migliori allenatori dell’anno nel segno della passione e dell’etica calcistica

Si è svolto presso la sede della Delegazione Provinciale LND di Caltanissetta il prestigioso evento MR Award 2025, appuntamento annuale dell’AIAC Caltanissetta dedicato al riconoscimento degli allenatori che si sono distinti per professionalità, impegno e valori sportivi.

A fare gli onori di casa il Presidente provinciale AIAC Caltanissetta, Alessandro Cereda, affiancato dal Delegato Provinciale LND Giorgio Vitale, dal Presidente Regionale AIAC Roberto Bellomo e dal Delegato del Calcio Femminile LND Sicilia, Natale Ferrante.La serata è stata condotta dal giornalista Carmelo Locurto, con il supporto di Calcedonio Iacuzzo, che hanno guidato con eleganza e partecipazione i momenti salienti dell’evento.

I premiati del MR Award 2025Sono stati insigniti del riconoscimento gli allenatori che nell’ultimo anno si sono distinti per lavoro, dedizione e comportamento esemplare: Angelo Bognanni, Giacomo Serafini, Salvatore Di Stefano, Salvatore Sammartino, Salvatore Rosario Marcenò, Angelo Turco, Antonio Famà, Maurizio Maddalena, Massimo Ribellino, Salvatore Rizza, Angelo Alba, Andrea Nocera – preparatore atletico professionista Premiati inoltre Giorgio Vitale, Roberto Bellomo e Natale Ferrante per i 25 anni di tesseramento AIACA consegnare i premi l’intero Consiglio Direttivo AIAC Caltanissetta, presente al completo a testimonianza della coesione e del valore associativo.

Molto apprezzati gli interventi istituzionali, che hanno posto l’accento su un tema centrale per l’AIAC: l’importanza dell’etica dell’allenatore, elemento fondante per la crescita dei giovani, per il rispetto del calcio e per il ruolo educativo che ogni tecnico è chiamato a svolgere.

Un evento che ha unito la comunità calcistica nissena in quanto ha valorizzato il lavoro quotidiano dei mister del territorio, promuovendo cultura sportiva, senso di appartenenza e professionalità.