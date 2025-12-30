Milazzo – Nissa si gioca il 3 gennaio per consentire il 4 gennaio di disinnescare un ordigno bellico della 2^ Guerra Mondiale

La partita tra il Milazzo e la Nissa, in programma per domenica 4 gennaio allo stadio Marco Salmeri (nella foto), sarà anticipata a sabato 3 gennaio (ore 16). Il motivo di questo anticipo è legato al fatto che è previsto a Milazzo per il 4 gennaio il disinnesco di un residuato bellico risalente alla Seconda guerra mondiale.

Si tratta di un’operazione lunga e complessa che richiede tempo e perizia massima per evitare potenziali conseguenze per la pubblica e privata incolumità.

Per l’acquisto dei biglietti del settore ospite, la società Milazzo comunicherà a breve le modalità, con l’auspicio che questa attesissima sfida possa essere una festa di sport e fair play per entrambe le contendenti.