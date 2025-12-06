Milano, Duomo in tilt per l’Albero di Natale: folla, code e proteste: “Situazione fuori controllo”

(Adnkronos) – Piazza del Duomo gremita di gente, persone bloccate, flussi non incanalati e vie di fuga impedite dalla folla. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi, sabato 6 dicembre, a Milano in occasione della tradizionale accensione dell'Albero di Natale, quest'anno dedicato ai giochi Milano-Cortina. Molte persone sono rimaste a lungo bloccate in veri e propri ingorghi. La galleria Vittorio Emanuele II- che già da questa mattina presentava un aumentato flusso di persone – era diventata impraticabile anche camminando rasente ai lati. Al centro della piazza è stato allestito, oltre all'Albero di Natale dedicato a Milano-Cortina, anche il maxischermo per seguire la Prima della Scala di domani sera: un ulteriore ostacolo alla fluidità della circolazione. Alcune persone dal vivo si sono lamentate perché "mancava l'aria", altre, parlando con l'Adnkronos, hanno denunciato "una situazione totalmente fuori controllo". Inutile provare ad attraversare le vie che portano da Piazza del Duomo a piazza della Scala come via Ugo Foscolo, via San Raffaele e via Silvio Pellico: erano tutte bloccate da un fiume di persone. Un muro di gente anche tra piazza dei mercanti e via Giuseppe Mengoni. Sui social qualcuno denuncia inoltre una "situazione davvero pericolosa" e non manca chi suggerisce: "Possibile non aver imparato niente da quanto successo in Piazza San Carlo a Torino?"

—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)