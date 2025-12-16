L’esperto Vincenzo Porretto è il nuovo vice allenatore della Nissa: da otto stagioni lavora con Ciccio Di Gaetano

Vincenzo Porretto, detto Vicio, è il nuovo vice allenatore della Nissa. Tecnico preparato e profondo conoscitore del calcio dilettantistico siciliano, Vincenzo Porretto porta con sé un bagaglio di esperienze significative maturate nel panorama regionale e interregionale. Nel corso della stagione 2024 ha ricoperto il ruolo di vice allenatore della Nuova Igea Virtus.

Nel suo percorso professionale, si è distinto per l’attenzione allo sviluppo tecnico e tattico dei calciatori, con particolare sensibilità nella valorizzazione dei giovani e nella gestione dei gruppi in contesti dilettantistici.

Le sue competenze e la sua conoscenza del territorio rappresentano un valore aggiunto per il progetto tecnico della Nissa FC. Ha lavorato, con quella attuale, per otto stagioni con mister Di Gaetano, per cui rappresenta, in questo senso, anche una garanzia in termini di continuità e di intesa con l’attuale tecnico della Nissa. La società, proprio per questo, lo ha accolto con entusiasmo augurandogli buon lavoro e le migliori soddisfazioni sul piano personale e professionale. (Foto Claudio Vicari – Nissa FC)