L’attaccante Fabio Alagna è un nuovo giocatore della Nissa: ritroverà in squadra il suo gemello del gol Pietro Terranova

Fabio Alagna è un nuovo giocatore della Nissa. Lo ha annunciato il presidente Luca Giovannone in un video da Torino nel quale ha reso noto che la Nissa ha messo le mani sull’attaccante siciliano che aveva iniziato la propria stagione sportiva con la Pistoiese.

Classe 2000, il giocatore ha militato la passata stagione nelle fila della Vibonese segnando 12 gol e confezionando diversi assist per i compagni di squadra, compreso quel Pietro Terranova che s’è poi laureato vice capocannoniere del campionato e che, qualche mese fa, l’ha preceduto alla Nissa. Giocatore completo, capace di unire struttura fisica, mobilità e abilità realizzativa, Alagna è cresciuto nelle giovanili del Trapani, per poi indossare le maglie del Parma Under 19, del Montevarchi, del Giulianova, del Potenza e della Fermana, oltre a un’importante esperienza in Serie D con il Sant’Agata, che ne ha consolidato maturità e personalità.

Alagna, che la passata stagione è stato alla Vibonese (ha anche segnato il gol del momentaneo vantaggio della Vibonese alla prima giornata al “Tomaselli” nel match finito 1-1), ha deciso con convinzione di abbracciare l’ambizioso percorso della Nissa, mostrando grande entusiasmo e determinazione, rifiutando le lusinghe di altre società anche per la presenza in rosa del suo amico e compagno di gol Pietro Terranova. Di certo un arrivo, quello di Alagna che conferma come la Nissa sia ben lungi dall’intenzione di smobilitare e che, anzi, ha risposto a scetticismi e critiche con l’ingaggio di un giocatore che può costituire un importante valore aggiunto in questo suo progetto.