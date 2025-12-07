La Traina Albaverde ancora imbattuta nel campionato Under 18: sconfitta la Kanguro nel derby nisseno

Continua la striscia positiva della Traina Albaverde che, aggiudicandosi in quattro set il derby stracittadino con la Kanguro, mantiene l’imbattibilità e il primo posto in classifica nel girone A del campionato under 18 organizzato dal Comitato territoriale Akranis.

Questi tre punti arrivano dopo una settimana difficile per la società nissena costretta – per l’indisponibilità di impianti a Caltanissetta – ad emigrare a Canicattì dove ha trovato la gentile ospitalità di Carmelo Ciuni della Pol. Canicattì Sport.

Una situazione quella impiantistica in città che, per vari motivi alcuni ingiustificati, sta penalizzando il movimento pallavolistico targato Albaverde, negando la possibilità di fare sport ad alcune decine di atleti di tutte le età.

Come da tradizione le due squadre hanno disputato una gara dai toni agonistici accesi di fronte ad una bella cornice di pubblico che ha confermato partecipazione e dato calore (con un tifo sempre pro e mai contro) ad un match che ha trovato il vincitore dopo oltre due ore di gioco.

I primi due set sono stati di marca Albaverde con le ragazze di Mauro Di Grande che, dopo una prima parte equilibrata, hanno trovato gli spunti giusti con dei vantaggi rassicuranti che hanno mantenuto fino alla fine.

Nel terzo parziale vi è stata la veemente reazione della formazione di Antonio Spadaro che è subito partita con il piede giusto, rintuzzando senza problemi il tentativo di rimonta dell’Albaverde e portando la gara al quarto set.

Infine nella quarta frazione la Traina Albaverde, brava ad invertire l’inerzia della gara, ha ritrovato il filo del proprio gioco che ha spiazzato le kangurine, costrette ad una sequenza di errori che ha certamente favorito Sofia Miraglia e compagne protagoniste di una meritata vittoria.

Questo il dettaglio della gara disputata venerdì 5 dicembre al PalaMilan con i punti realizzati dalle ragazze nissene:

Traina Albaverde – Kanguro 3 – 1 (25/19; 25/19; 19/25; 25/19)

Traina: Pistone 7, Messina 1, Cicardo, Romano 6, Spanò 3, Miraglia (K) 12, Amorelli 22, Raffa 2, Palermo (L1), NE: Amore, Maria Nasonte, Martorana, Violo (L2). Allenatore Di Grande

Kanguro: Falzone, Bellomo (K), Cancemi, Amico, Paxla, Valenti, Adornetto, Abate, Cusumano (L1), NE: Bolognesi, Lo Piccolo, Saia, Palermo, Rizza (L2) Allenatore Spadaro

Arbitri: Leda La Porta di Montedoro e Simona Zicari di Agrigento.

Nel prossimo turno venerdì 12 dicembre al PalaMilan sarà ospite della Traina Albaverde la Siaz Piazza Armerina, altra capolista nel girone A in uno scontro diretto per il primo posto valido per la IV giornata del campionato territoriale Akranis under 18. Le Armerine sono in vetta imbattute avendo superato il Volley Gela e sono tra le principali favorite all’accesso alla Final Four.