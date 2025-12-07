La Sommatinese, nonostante una prestazione generosa, cala alla distanza e perde 5-0 contro la capolista Priolo

Nel girone D del campionato di promozione sconfitta 5-0 fuori casa per la Sommatinese contro la capolista Priolo. I siracusani, che stanno dando filo da torcere ad una squadra notoriamente forte e competitiva come l’Akragas, hanno segnato con Fiorentino e Russo nel primo tempo, mentre nella ripresa Ferla con una doppietta e Migneco, hanno completato la cinquina vincente.

La Sommatinese non ha giocato una gran prestazione al cospetto della capolista. Si può dire che ci sia stato un passo indietro rispetto alle ultime prestazioni nelle quali la squadra di Mauro Miccichè era sembrata più in palla e in grado di fare risultato e gestirlo sino alla fine.

In ogni caso, una prestazione nella quale sono stati più gli avversari a giocare a livelli elevati che non la Sommatinese a giocare una brutta partita, a dimostrazione del valore di una squadra che, comunque, non va dimenticato che è una tra le migliori in questo campionato.