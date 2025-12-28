La Nissa riprende gli allenamenti per la trasferta a Milazzo: simpatica sfida dagli 11 metri tra Giovannone e Ferreri

Ripresa degli allenamenti alla Nissa. La squadra è tornata in sede dopo la pausa natalizia e, in attesa del capodanno, ha ripreso ad allenarsi. Domenica prossima 4 gennaio c’è la sfida fuori casa contro il Milazzo.

I mamertini, annunciati in gran forma, sono un gran brutto cliente per chiunque e la Nissa, reduce dalla brillante affermazione di Paternò, vuole aprire il nuovo anno con una vittoria che le consenta di mantenere il passo delle altre due capolista del girone, il Savoia e la Nuova Igea Virtus.

Da notare che ad accogliere la squadra per la ripresa degli allenamenti c’erano non solo il presidente Luca Giovannone e il dirigente, già vice presidente, Savoi Ferreri, ma anche lo stesso Giovanni Castronovo.

I tre dirigenti biancoscudati hanno dato vita ad un simpatico siparietto nel terreno di gioco, con il presidente Giovannone che ha sfidato a calci di rigore il vice presidente Savio Ferreri. Il tutto sotto l’attenta telecamera del telefonico di Giovanni Castronovo. Un piccolo quanto divertente diversivo nel contesto di una ripresa degli allenamenti che ha visto i giocatori della Nissa proporsi con ammirevole impegno nonostante la pausa natalizia abbia portato qualche inevitabile appesantimento.

Agli ordini di mister Di Gaetano la squadra ha lavorato con buona intensità. L’impressione è che il gruppo sia alquanto cementato e che abbia ben chiari gli obiettivi di una stagione nella quale si potrebbe centrare il ritorno tra i professionisti da parte di una Nissa che continua ad essere guidata con attenzione e impegno quotidiano dal tecnico Di Gaetano in panchina e dal presidente Giovannone dalla scrivania.