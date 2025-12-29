La morte di Giancarlo La Rocca nel ricordo del PD di Caltanissetta: “La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile”

CALTANISSETTA. Nel corso di questa notte, dopo mesi di malattia affrontata con coraggio, ci ha prematuramente lasciati Giancarlo La Rocca, marito, padre di tre figli, architetto restauratore presso la Sovrintendenza di Caltanissetta, Presidente provinciale della Rete civica della salute, dirigente sindacale e Segretario del Circolo del Partito Democratico di Caltanissetta. Tanto si potrà e dovrà dire per onorare la memoria di Giancarlo La Rocca, la cui scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra familiari, colleghi, amici, compagne e compagni di lotta politica e sindacale.

Ciò che oggi vogliamo ricordare, però, è innanzitutto il suo profondo amore per Caltanissetta, la città in cui viveva per la quale si impegnava quotidianamente con molteplici vesti. Una città che desiderava più bella e giusta, innanzitutto con il suo lavoro, che vogliamo ricordare citando l’impegnativo restauro del complesso monumentale di Santa Maria degli Angeli da lui diretto con passione e cura. Una città per la quale si è speso, però, anche attraverso un grande e costante impegno civile, associativo, sindacale e politico.

Dall’animazione del Comitato per il completamento di via Romita ed il suo collegamento con via Rochester, alla presentazione di progetti per il rilancio commerciale del Centro storico, passando per l’impegno sindacale volto la stabilizzazione dei lavoratori ex LSU ed il loro incardinamento presso gli organici degli enti locali, sono state tantissime le battaglie civili, sociali e politiche che lo hanno visto impegnato in prima fila, con determinazione, saggezza e coraggio. Determinazione, saggezza e coraggio dimostrate anche nella sua attività di dirigente politico del Partito Democratico di Caltanissetta, una comunità cui sentiva di appartenere, che non ha abbandonato nei momenti di difficoltà e per la quale sì è sempre speso con generosità, intelligenza e passione.

Da Segretario del Circolo Libertà del Partito Democratico di Caltanissetta è stato tra i primissimi e più impegnati promotori di un percorso politico assai intenso, che in appena tre anni è stato scandito dall’organizzazione di una riuscita edizione della Festa dell’Unità, dalla promozione della Conferenza programmatica Caltanissetta 2030, dalla costruzione – insieme al movimento civico Futura – Costruiamo insieme la città – della lista Caltanissetta Futura e Democratica, risultata, anche grazie al suo impegno, tra le più votate nel corso delle ultime elezioni amministrative. Durante questo impegnativo ed entusiasmante percorso Giancarlo La Rocca ha contribuito con pazienza e tenacia al rinnovamento del Partito Democratico di Caltanissetta, al superamento delle sue storiche divisioni e alla sua apertura a nuove energie.

Grazie a questo faticoso lavoro il Partito Democratico di Caltanissetta ha potuto ripensare il suo ruolo e la sua organizzazione, riunificandosi finalmente in un nuovo Circolo unitario, di cui Giancarlo La Rocca ha assunto la guida. A partire dalla sua elezione quale Segretario del Circolo PD di Caltanissetta, nei pochi mesi che la malattia gli ha concesso, Giancarlo La Rocca ha saputo costruire e cementificare una squadra solida, frutto dell’incontro tra persone provenienti da percorsi umani e politici diversi. Persone cui Giancarlo La Rocca ha dedicato cura, attenzione, ed affetto. Ecco, la cura delle persone è senz’altro un altro suo lascito ed una grande lezione che non dovremo dimenticare.

Un bel testo di Fernando Sabino, scrittore brasiliano, recita così: “Di tutto restano tre cose: la certezza che stiamo sempre iniziando, la certezza che abbiamo bisogno di continuare, la certezza che saremo interrotti prima di finire. Pertanto, dobbiamo fare: dell’interruzione, un nuovo cammino, della caduta un passo di danza, della paura una scala, del sogno un ponte, del bisogno un incontro”.

La vita di Giancarlo ed il suo impegno sono stati interrotti prematuramente. A noi resta il difficile compito di continuare il suo percorso in un nuovo cammino. Un compito cui non verremo meno.

Partito Democratico di Caltanissetta