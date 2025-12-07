Salute

In Terza Categoria il Delia s’impone a Campofranco; vince anche il Real Suttano con il suo bomber Insinna

Dom, 07/12/2025 - 21:02

Nel campionato di Terza Categoria, ancora una vittoria importante per la capolista Delia che ha battuto 0-2 fuori casa il Calcio Campofranco. A decidere la contesa a favore della capolista sono state le reti messe a segno da Genova prima e da Bancheri poi. Il Delia ha ora 3 punti di vantaggio sulla seconda in classifica che è il Real Suttano.

I resuttanesi sono infatti passati 0-2 sul non facile campo del Montedoro grazie alla doppietta di Insinna. Il bomber resuttanese si sta dimostrando un’autentica macchina da gol avendo segnato fin qui 9 reti in 6 partite di campionato.

Ha rallentato invece la sua corsa la Caterinese che ha impattato 2-2 sul non sempre facile terreno del Tre Torri di Campobello di Licata: per i caterinesi a segno Amoroso e una volta su autogol, mentre gli agrigentini sono andati a segno con Graci e Gueli.

Vittoria netta quanto autoritaria quella dell’Acquaviva che ha liquidato senza problemi con un secco 3-0 finale la pratica Sutera. Grande Petronio: l’attaccante acquavivese ha segnato una doppietta mentre Nucera ha completato la tripletta per l’Acquaviva.

Infine, bella affermazione per il Bompensiere Family (nella foto) che ha sconfitto 3-1 la Riesina (nella foto). Le reti del successo sono state firmate da Daffeh (doppietta) e Touray, mentre per La Riesina è andato a segno Giarratana. In classifica questa la situazione: Delia 16, Real Suttano 13, Caterinese 12, Acquaviva 10, Tre Torri e Campofranco 7, Sutera 6, Bompensiere Family 5, Montedoro 4, La Riesina 3.

