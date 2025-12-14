Salute

In Terza Categoria il Delia consolida il primato, ma la Caterinese non molla; solo 2-2 tra Real Suttano e Tre Torri

Redazione 1

Dom, 14/12/2025 - 21:42

Nel campionato di Terza Categoria scappa il Delia. La capolista ha superato 1-3 fuori casa il Sutera consolidando il proprio primato in classifica. A segnare le tre reti della vittoria deliana sono stati Genova con una doppietta e Coscaru. Per il Sutera gol su rigore di Consiglio.

Bene anche la Caterinese che ha superato 3-1 l’Acquaviva con le reti di Nahi, Pagnotta e Natale; per l’Acquaviva gol di Bonomo. Un match che ha confermato come la squadra di mister Di Francisca sia tra le poche a poter contrastare il Delia in questo campionato.

Vince anche La Riesina che si impone 2-1 sul Montedoro. Montedoresi in gol con Lipari, ma riesini in grado di andare a segno con Giambusso e Roberto. Non è riuscita l’impresa di battere il Tre Torri di Campobello al Real Suttano. A Resuttano è finita 2-2 con le reti del solito Insinna e Macaluso per i padroni di casa e di Ilardo e Lo Sardo per la squadra ospite.

Infine bella vittoria per il Bompensiere Family (nella foto) che ha battuto 3-2 il Campofranco con le reti di Touray, Anelli e Restivo. Questa la classifica del campionato di Terza Categoria: Delia 19, Caterinese 2023 15, Real Suttano 14, Acquaviva 10, Tre Torri Campobello 8, Bompensiere Family 8, Club Calcio Campofranco 2025 7, Polisportiva La Riesina 6, Sutera 6, Montedoro 4.

