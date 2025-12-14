In Seconda Categoria perde ancora il Terranova Gela; l’Atletico Nissa, pur vincendo, resta al 3° posto

Nel girone F del campionato di Seconda categoria niente da fare per il Terranova Gela che ha perso 2-0 contro il Piazza Armerina. La compagine gelese, nonostante la generosità della sua prestazione, è uscita sconfitta dallo stadio piazzese e resta ultima in classifica a – 1.

In precedenza nell’anticipo l’Atletico Nissa aveva sconfitto 3-0 l’Academy Sporting Eubea con reti di Stivala Balbo e Mauceri. La vittoria nell’anticipo, tuttavia, è stata vanificata in classifica dalle vittorie del Lagoreal capolista e della Valguarnerese vice capolista che hanno vinto entrambe.

Pertanto in classifica il distacco dalla prima e dalla seconda da parte dell’Atletico Nissa resta immutato. Questa la classifica: Lagoreal 1981 30, Valguarnerese 26, Atletico Nissa 25, Academy Sporting Eubea 19, Piazza Armerina 16, Gagliano 15, PhilBordon 14, Sanconitana 14, Viola Futsal Cerami 13, Scordiense 12, Terranova -1, Raddusa -1.