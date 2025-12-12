In Seconda Categoria anticipo del sabato al “Tomaselli” tra Atletico Nissa e Academy Sporting Eubea (ore 15)

Nel girone F del campionato di Seconda Categoria l’Atletico Nissa di Giacomo Serafini chiude il girone di andata affrontando in casa al “Tomaselli” lo Sporting Eubea Academy (ore 15). L’incontro si disputerà con l’anticipo del sabato in quanto l’indomani la Nissa affronterà in casa il Sambiase nel campionato di serie D.

Si tratta di un anticipo di lusso, dal momento che si affronteranno la terza in classifica, Atletico Nissa, con la quarta. Nel contempo, l’Atletico Nissa è ancora imbattuta, senza contare che la squadra del presidente Salvatore Messina punta a chiudere al secondo posto in classifica il girone di andata.

Un match che propone due squadre il cui morale è, al momento, alquanto differente. I nisseni sono reduci dal pari esterno 0-0 con la Scordiense, mentre gli ospiti hanno perso rovinosamente nel match di domenica scorsa contro la capolista Lagoreal. I nisseni punteranno su Balbo, Gomez e Salinitro per conquistare tre punti che potrebbero permettergli di agganciare o superare la seconda in classifica che è la Valguarnerese.

Questa la classifica del girone F di Seconda Categoria: Lagoreal 28 punti, Valguarnerese 23, Atletico Nissa 22, Academy Sporting Eubea 19, Gagliano 15, Sanconitana 14, Piazza Armerina 13, Viola Futsal Cerami 12, Scordiense 11, PhilBordon 11, Terranova Gela -1, Raddusa -1.