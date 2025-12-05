In Promozione Sommatinese sfida l’imbattuta supercapolista Priolo tra sogni, speranze e fiducia

E’ una gran bella sfida quella che attende la Sommatinese nel girone D del campionato di Promozione. L’avversario dei granata di Mauro Miccichè è infatti il Priolo, capolista imbattuta del campionato con 9 vittorie e un pari in campionato.

Si giocherà allo stadio Belvedere di Siracusa, ma soprattutto Vaccaro e compagni affronteranno una squadra che ha dimostrato di avere tante frecce nel proprio arco. La Sommatinese, tuttavia, sembra aver trovato la strada giusta in termini di gioco e rendimento. Mauro Miccichè si sta dimostrando tecnico parecchio preparato e gran conoscitore della categoria.

Anche la coppia gol Bamba – Vaccaro, assieme allo stesso Noto, si sta dimostrando in grado di tenere botta in un campionato per altro lungo e difficile come quello di Promozione. Arbitro dell’incontro è Giuseppe Mauro Cannata di Agrigento, con guardalinee Luigi Provenzano e Orazio Chiodo, entrambi di Agrigento.