In Promozione sconfitte le Nissene: Sommatinese punita in zona Cesarini, Serradifalco gioca bene ma perde, Gela ko con la capolista

Nel girone D del campionato di Promozione sconfitte per tutte e tre le squadre Nissene che fanno parte di questo girone. La Sommatinese di Mauro Miccichè è stata battuta in maniera beffarda all’ultimissimo minuto dalla Pro Ragusa 1-2 in rimonta.

Il vantaggio lo aveva ottenuto la squadra di casa con Bamba. Sembrava che la gara fosse nelle mani della Sommatinese, ma così non è stato: prima all’80’ è arrivato il pari di Drago e poi l’1-2 al 94′ che ha permesso agli iblei di violare il Peppe Tricoli di Sommatino.

Ha perso anche il Serradifalco di Gianfilippo Di Matteo, ma con l’onore delle armi al cospetto di un Akragas che dovuto sudare non poco per venire a capo di questa gara contro i falchetti. Il Serradifalco nel primo tempo ha avuto alcune palle gol per andare in rete e anche nella ripresa. L’esperienza di un giocatore come Cipolla ha tuttavia permesso all’Akragas di segnare la rete del successo agrigentino contro un Serradifalco che ha anche colto un palo con Morleo.

Infine il Gela ha perso 1-3 in casa contro il Priolo. Alla squadra allenata da Peppe Domicoli non è bastata la rete messa a segno da Battaglia contro una squadra come il Priolo che ha saputo ottenere il massimo possibile da questa trasferta in terra gelese.

Questa la classifica del girone D del campionato di Promozione: Priolo F.C. 34, Akragas SLP 32, Santa Croce Soccer 25, Gymnica Scordia 22, Pro Ragusa 22, Città Di Canicattini 17, Sommatinese Calcio 16, Atletico Megara 1908 16, Noto Calcio 14, Qal’At 12, Serradifalco 10, Scicli 9, Frigintini 7, Gela 2.