In Prima Categoria gran derby Riesi – Accademia Mazzarinese; il Real Gela cerca l’acuto contro la Don Bosco

Nel campionato di Prima Categoria a tenere banco in questo turno di campionato è il derby provinciale tra Riesi 2002 e Accademia Mazzarinese. Un match che si annuncia parecchio combattuto e tirato tra due squadre che, per un motivo o per un altro, necessitano del successo.

Il Riesi di Salvatore Sammartino (nella foto) intende vincere per salire in classifica e crescere in termini di fiducia dell’ambiente e autostima. La squadra s’è rinforzata ma ora ha bisogno di salire in classifica. Ecco perchè la sfida di domenica ai cugini dell’Accademia Mazzarinese è alquanto delicata.

I punti di distacco tra Riesi e Mazzarino sono 6, con 7 punti per l’Accademia e 13 per il Riesi. Quest’ultimo potrà anche sfruttare il fattore campo in quanto la sfida si disputerà a Riesi, ma è chiaro che dare l’Accademia di Maurizio Ortugno per spacciata a priori, sarebbe un grave errore. L’Accademia Mazzarinese, infatti, in questo campionato ha dimostrato di possedere qualità e ottimo spirito di gruppo. Ecco perchè il risultato di questo derby provinciale resta in bilico.

A completare il quadro della Prima categoria c’è la sfida che, sempre domenica, il Real Gela porterà al Don Bosco di Piazza Armerina (ore 15). Anche in questo caso, i gelesi ci tengono a fare bella figura e a confermarsi in crescita. Tuttavia, c’è da fare i conti con avversari ostici come questa Don Bosco che appare in grado di mettere in difficoltà chiunque.

In classifica la nissena meglio piazzata è il Riesi ed ha 13 punti, segue il Real Gela a quota 10, mentre l’Accademia Mazzarinese ha fin qui totalizzato 7 punti in classifica.