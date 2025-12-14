In Prima Categoria finisce il parità 2-2 lo scontro salvezza tra Accademia Mazzarinese e Santa Croce: in gol Gallo e Cammilleri

Nel campionato di Prima Categoria, dopo le sconfitte nei due anticipi di Riesi 2002 (2-1 con il Ragusa Boys, gol di Amodeo) e del Real Gela (3-5 con il Pozzallo con gol di Castania, Minardi e Spadaro), oggi domenica 14 dicembre s’è disputato l’ultimo dei tre incontri delle squadre nissene della Prima categoria.

A Mazzarino l’Accademia di Maurizio Ortugno ha pareggiato 2-2 contro il Città di Santa Croce in un match chiaramente importante in chiave salvezza. Per i mazzarinesi sono andati a segno prima Gallo e poi Cammilleri che s’è confermato implacabile sotto porta. Il Santa Croce invece è andato a segno con Santoro e Di Martino. Un pari che lascia l’amaro in bocca ad un’Accademia Mazzarinese che ha disputato un ottimo match senza tuttavia riuscire ad ottenere quanto s’era prefisso.

Questa la classifica del girone F del campionato di Prima Categoria: Cassibile Fontane Bianche 23, Barrese 21, Casmenarum Comiso 1962 21, Pozzallo 20, Don Bosco 2000 17, Riesi 2002 16, Azzurra Francofonte 14, Ragusa Boys 13, Carlentini Calcio 10, Real Gela 10, Accademia Mazzarinese 8, Città Di Santa Croce 8.