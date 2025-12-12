In Prima Categoria due anticipi con nissene protagoniste: Riesi e Real Gela a caccia di imprese

Due anticipi con protagoniste due squadre nissene. E’ quanto si avrà sabato 13 dicembre nel girone F del campionato di Prima Categoria. Si comincia alle 14,30 con la sfida che vedrà di fronte il Ragusa Boys opposto al Riesi 2002. I riesini di Salvatore Sammartino sono con il morale a mille dopo la vittoria nel sentitissimo derby provinciale con l’Accademia Mazzarinese e puntano a fare risultato anche a Ragusa.

Match non semplice per i giallo rossi riesini che, tuttavia, sono in una condizione psicofisica invidiabile, per cui non è da escludere la possibilità che Ascia e compagni possano sbancare Ragusa.

L’altro anticipo è in programma dalle ore 15 e vedrà di fronte il Real Gela opposto al Pozzallo. Si tratta di un confronto alquanto impegnativo per i gelesi che devono fare i conti contro la quarta forza del campionato. Tuttavia, il Real Gela ha abituato, specie quando gioca in casa, a centrare le imprese più belle, e allora diventa importante per i padroni di casa mantenere fiducia alta per tentare di sorprendere gli avversari e migliorarsi in classifica.

Infine, domenica 14 dicembre, l’Accademia Mazzarinese sfida in casa il Città di Santa Croce in un drammatico scontro salvezza, dal momento che le due squadre sono quelle che stanno seriamente rischiando di retrocedere essendo entrambe ultime con appena 7 punti.

Questa la classifica del girone F del campionato di Prima Categoria: Cassibile Fontane Bianche 20; Barrese 18, Casmenarum Comiso 18, Pozzallo 17, Don Bosco 2000 17, Riesi 2002 16, Azzurra Francofonte 14, Ragusa Boys 10, Carlentini Calcio 10, Real Gela 10, Accademia Mazzarinese 7, Città Di Santa Croce 7.