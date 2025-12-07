Salute

In Eccellenza il Niscemi 2 volte in vantaggio e 2 volte raggiunto dal Giarre: di Urruty Bourras e Diaw i gol gialloverdi

Dom, 07/12/2025 - 21:42

Nel girone B del campionato di Eccellenza, buono il pari 2-2 del Niscemi con il Giarre, anche se resta il rammarico per un risultato che poteva essere di vittoria. In effetti, per due volte i padroni di casa sono stati in vantaggio in un match che ha visto al “Pontelongo” di Niscemi tanto entusiasmo e altrettanta passione.

Al gol niscemese di Urruty Bourras, il Giarre ha replicato con la rete di Ankovic. Poi il gran gol con tiro a girare di Diaw, una prodezza assoluta che ha fatto esplodere il “Pontelongo” riportando in vantaggio la compagine niscemese che poi ha subito la rete del definitivo 2-2 ad opera di Piedra che ha sfruttato la maggior pressione degli ospiti.

Una girandola di gol ed emozioni al “Pontelongo” per un Niscemi che è potuto così salire a 18 punti in classifica frutto di 4 vittorie, 6 pareggi e 3 sconfitte. Un ruolino di marcia che, tutto sommato, non è male per una neo promossa, anche se, come nel caso odierno, resta il rammarico per i due punti persi.

