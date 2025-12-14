In Eccellenza grandissima impresa del Niscemi: battuta 0-1 la capolista Avola con un gol di Bojang

Grandissima impresa del Niscemi che, nel girone B dell’Eccellenza, ha battuto 0-1 fuori casa la capolista Avola. Un’impresa figlia di una squadra che ha saputo tener testa alla capolista che, pure, aveva dalla sua una rosa di prima squadra e un’organizzazione di gioco davvero degne di rilievo.

E invece la squadra di mister Comandatore non solo non ha mai tremato di fronte alla capolista del girone B dell’Eccellenza, ma l’ha trafitta con un gran gol di Bojang che, nel primo tempo, ha messo la sua firma su una vittoria storica per il calcio niscemese.

Un successo voluto e meritato che ha permesso ai giallo verdi niscemesi di salire al settimo posto in classifica a quota 21. Il primo tempo è stato caratterizzato da alcune buone occasioni per il Niscemi del presidente Di Franco che ha trovato il gol con un gran colpo di testa. Una grande prova per una squadra che ha espresso il miglior calcio della stagione con una squadra che ha veramente interpretato al meglio i dettami di mister Comandatore.

E domenica prossima il Niscemi chiuderà il girone di andata del campionato di Eccellenza affrontando in casa al Pontelongo il Rosmarino.