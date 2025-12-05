In Eccellenza al “Pontelongo” il Niscemi all’assalto del Giarre per legittimare il suo percorso di crescita

Nel girone B del campionato di Eccellenza, il Niscemi è impegnato domenica 7 dicembre in casa contro il Giarre (ore 15). Si tratta, senza tema di smentita, di un confronto nel quale la compagine di casa è chiamata a legittimare le proprie aspirazioni di squadra che intende salvarsi prima possibile per poi regalare ulteriori possibili soddisfazioni ai suoi tifosi.

Ecco perchè la sfida del “Pontelongo” è di quelle che non si possono e non si debbono steccare. A fronte dei 17 punti in classifica del Niscemi, c’è un Giarre che, invece, di punti ne ha 10 e che in classifica è quintultimo. A questo si aggiunge il fatto che la squadra di Fabio Comandatore, fin qui, ha dimostrato di possedere numeri importanti per far bene in Eccellenza.

Tutto questo ha creato un clima di grande fiducia attorno alla stessa società gialloverde che, al suo primo anno di Eccellenza, sta facendo benissimo per la gioia dei suoi tifosi che la stanno seguendo con grande entusiasmo e passione. E allora, ecco che il Niscemi domenica si propone per un risultato di vittoria che, se conseguito, le consentirebbe non solo di attestarsi a quota 20 in classifica, ma anche di certificare una crescita che ormai costituisce una costante per questa squadra.