In 2^ Categoria brilla l’Atletico Nissa che rifila 3 gol all’Academy Sporting Eubea: in rete Stivala, Balbo e Mauceri

L’imbattuto Atletico Nissa di Giacomo Serafini (nella foto) chiude il girone di andata del campionato di Seconda categoria battendo in casa al “Tomaselli” 3-0 l’Academy Sporting Eubea. Lo fa in maniera autoritaria mettendo in mostra qualità e quantità.

L’Atletico Nissa è andato a segno dapprima con il neo arrivo Stivala, dopo di che il 2-0 è stato opera del bomber nisseno Balbo e il 3-0 di Mauceri. Un tris vincente che ha esaltato una prestazione maiuscola con la quale la squadra del presidente Salvatore Messina ha salutato il 2025.

L’Atletico Nissa ha chiuso il girone di andata a quota 25 con 7 vittorie e 4 pareggi e nessuna sconfitta. Ha segnato 27 gol e ne ha subiti 6. Al momento, in attesa delle partite di domenica, occupa il secondo posto con 25 punti, due in più rispetto alla Valguarnerese che affronterà domenica la Sanconitana fuori casa e sotto di due punti rispetto alla capolista Lagoreal che chiuderà il girone di andata affrontando in casa il Gagliano Castelferrato.