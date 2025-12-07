Il Riesi batte 2-1 l’Accademia Mazzarinese: Davide Ascia e Scichilone firmano la gran rimonta nel derby di 1^ Categoria

Nel campionato di Prima Categoria, girone F, è andato al Riesi 2002 di mister Salvatore Sammartino l’ambito derby con l’Accademia Mazzarinese. I riesini si sono imposti 2-1 dopo essere andati sotto 0-1 a seguito della rete di Ferrigno subito dopo la mezzora del primo tempo.

La reazione della squadra di casa tuttavia è stata davvero notevole. Dapprima ha pareggiato al 45′ il bomber gelese Ascia, dopo di che ad inizio ripresa ha completato la rimonta il gol messo a segno da Scichilone.

Per il Riesi una vittoria in rimonta davvero esaltante che fa morale e classifica visto che i riesini si sono portati in piena zona play off con 16 punti e sono ad appena 4 lunghezze dalla vetta occupata dal Cassibile. L’Accademia Mazzarinese, invece, con la sconfitta odierna, resta ultima con il Santa Croce a quota 7 punti.

Non sta andando meglio al Real Gela che ha perso 2-1 contro la Don Bosco 2000. In questo caso, la rete di Rodoti non è servita ad evitare la sconfitta alla squadra gelese che ora è a quota 10 in classifica al penultimo posto a pari punti con Carlentini e Ragusa Boys.