Il calcio siciliano piange la scomparsa dell’attaccante Cristian Desi a seguito di un tragico schianto in moto

Il calcio siciliano piange la scomparsa di Cristian Desi. L’attaccante catanese si è spento a 28 anni a seguito di un grave incidente stradale. Volto conosciuto del panorama dilettantistico dell’isola, nel corso della sua carriera aveva vestito, tra le altre, le casacche di Sancataldese, Canicattì, Kamarat, Scordia e Acicatena.

Desi s’era fatto apprezzare non solo per le sue doti tecniche, ma soprattutto per la dedizione, la professionalità e il carisma dimostrato negli spogliatoi. In ogni squadra in cui ha militato, ha lasciato un segno indelebile, fatto di rispetto, passione e genuina umanità.

Il tragico incidente autonomo in moto era avvenuto tre giorni fa nella zona di via dell’Amore-Il Faro a Catania. Immediatamente soccorso, il 28enne era stato trasportato d’urgenza all’ospedale Cannizzaro già in stato di coma. Purtroppo, nonostante i tentativi dei medici, ieri sera è arrivata la tragica notizia del decesso. Cristian lascia la moglie, che aspettava il loro primo figlio. Una tragedia che rende il dolore ancora più straziante e che tocca nel profondo un’intera comunità sportiva e umana.