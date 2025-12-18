Salute

IISS “Luigi Russo”, il cuore economico che guarda al mondo: il Tecnico Economico A.F.M. e Relazioni Internazionali – Progetto ICARO

Dopo il racconto del Liceo Linguistico, il viaggio all’interno dell’offerta formativa dell’Istituto di Istruzione Secondaria Superiore “Luigi Russo” di Caltanissetta prosegue con un altro pilastro fondamentale della scuola: il Tecnico Economico – Amministrazione, Finanza e Marketing e Relazioni Internazionali per il Marketing, un indirizzo che coniuga solide competenze economiche, apertura internazionale e innovazione didattica.

Un percorso pensato per formare studenti consapevoli, preparati e pronti ad affrontare un mercato del lavoro sempre più complesso e globalizzato, dove conoscenza economica, capacità di analisi e competenze linguistiche rappresentano elementi imprescindibili.

Una formazione economica completa e attuale

Il Tecnico Economico A.F.M. e Relazioni Internazionali offre una preparazione strutturata nei principali ambiti dell’economia moderna: amministrazione, finanza, marketing, diritto e sistemi aziendali, con particolare attenzione ai macro-fenomeni economici nazionali e internazionali, alla normativa civilistica e fiscale, all’organizzazione d’impresa e al controllo di gestione.

Lo studio dei prodotti assicurativo-finanziari, dell’economia sociale e dei processi decisionali aziendali consente agli studenti di acquisire una visione ampia e concreta del funzionamento delle imprese e delle istituzioni, sviluppando al tempo stesso capacità critiche e operative.

Elemento distintivo dell’indirizzo è il suo forte orientamento internazionale, che si traduce in un potenziamento significativo delle lingue straniere e nella capacità di muoversi con competenza in contesti multiculturali, sempre più centrali nell’economia globale.

Il valore aggiunto del Progetto ICARO

A rendere ancora più innovativo questo percorso è il Progetto sperimentale ICARO, introdotto per rafforzare ulteriormente le competenze degli studenti attraverso metodologie didattiche avanzate e un uso mirato delle tecnologie.

Il progetto prevede la compresenza di docenti di informatica nei laboratori, affiancando gli studenti nell’apprendimento dei software gestionali e degli strumenti digitali oggi indispensabili nel mondo del lavoro. Un approccio pratico che consente di trasformare le conoscenze teoriche in competenze immediatamente spendibili.

Grande attenzione è riservata anche alle lingue straniere, con un rafforzamento delle attività di comunicazione e conversazione in inglese, francese e tedesco o spagnolo, anche attraverso l’interazione con docenti madrelingua. Un percorso che punta alla fluidità linguistica e alla capacità di comunicare efficacemente in ambito economico e professionale.

Le principali materie di indirizzo comprendono: Economia aziendale e geopolitica, Diritto e Relazioni internazionali, Lingue straniere, offrendo così una preparazione equilibrata tra competenze economiche, giuridiche e linguistiche.

Il diploma di Perito Economico in Amministrazione, Finanza e Relazioni Internazionali per il Marketing, arricchito dal Progetto ICARO, apre le porte a numerosi percorsi universitari. Tra questi figurano Economia e Gestione Aziendale, Economia e Management, Scienze Bancarie e Finanziarie, Giurisprudenza, Ingegneria Gestionale, Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali, Scienze della Comunicazione, Mediazione Linguistica e Interpretariato, fino ai corsi legati al turismo e alle istituzioni europee.

Sul piano professionale, le opportunità sono altrettanto ampie: aziende private, enti pubblici, studi professionali, uffici commerciali e marketing, risorse umane, logistica, settore turistico e istituzioni internazionali come l’Unione Europea, le ONG e le organizzazioni sovranazionali.

Un percorso che racconta l’identità del “Luigi Russo”

Con il Tecnico Economico A.F.M. e Relazioni Internazionali – Progetto ICARO, l’IISS “Luigi Russo” conferma la propria vocazione a formare cittadini e professionisti capaci di leggere la realtà economica contemporanea e di affrontare con competenza le sfide del futuro.

Un racconto che prosegue, indirizzo dopo indirizzo, per restituire l’immagine di una scuola dinamica, moderna e profondamente radicata nel territorio, ma con lo sguardo costantemente rivolto al mondo.

