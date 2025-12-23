I numeri del primato Nissa al termine del girone d’andata, tra dati, curiosità e statistiche

La Nissa ha concluso l’andata del girone I del campionato di Serie D al primo posto, con 31 punti, al pari di Igea Virtus e Savoia. Un risultato che, in vista del girone di ritorno, lascia ben sperare nelle possibilità che la squadra di Francesco Di Gaetano possa tentare la conquista del campionato di serie D e l’approdo in Lega Pro tra i professionisti. In attesa che il prossimo 4 gennaio 2026 inizi il ritorno con la sfida esterna contro il Milazzo, è tempo di tirare le somme di queste 17 giornate del girone di andata fin qui disputate attraverso i numeri e le categorie ad essi associate.

Punti: 31

Vittorie 9, Pareggi 4, Sconfitte 4

La Nissa è la squadra che ha vinto più partite di tutte assieme al Savoia (9 volte)

La Nissa è la squadra che ha vinto più partite di tutte in trasferta (5)

Gol fatti: 24

Gol subiti: 18

Differenza reti: + 6

Calciatore con più presenze: Rotulo con 17

Calciatore con più gol realizzati: Terranova con 8

Partita con più gol segnati: quella vinta 3-4 contro l’Enna

Partite senza prendere gol (clean sheet): 6 su 17

Punti in casa: 15 (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta)

Punti in trasferta 16 (5 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte)

Gol segnati e subiti in casa: 10 fatti e 8 subiti (in 8 partite)

Gol segnati e subiti fuori casa: 14 fatti e 10 subiti (in 9 partite)

Gol più veloce realizzato: Diaz rigore al 4’ contro la Vibonese (1-1) e Terranova al 4’ contro il Messina (1-0)