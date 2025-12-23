I numeri del primato Nissa al termine del girone d’andata, tra dati, curiosità e statistiche

La Nissa ha concluso l’andata del girone I del campionato di Serie D al primo posto, con 31 punti, al pari di Igea Virtus e Savoia. Un risultato che, in vista del girone di ritorno, lascia ben sperare nelle possibilità che la squadra di Francesco Di Gaetano possa tentare la conquista del campionato di serie D e l’approdo in Lega Pro tra i professionisti. In attesa che il prossimo 4 gennaio 2026 inizi il ritorno con la sfida esterna contro il Milazzo, è tempo di tirare le somme di queste 17 giornate del girone di andata fin qui disputate attraverso i numeri e le categorie ad essi associate.
- Punti: 31
- Vittorie 9, Pareggi 4, Sconfitte 4
- La Nissa è la squadra che ha vinto più partite di tutte assieme al Savoia (9 volte)
- La Nissa è la squadra che ha vinto più partite di tutte in trasferta (5)
- Gol fatti: 24
- Gol subiti: 18
- Differenza reti: + 6
- Calciatore con più presenze: Rotulo con 17
- Calciatore con più gol realizzati: Terranova con 8
- Partita con più gol segnati: quella vinta 3-4 contro l’Enna
- Partite senza prendere gol (clean sheet): 6 su 17
- Punti in casa: 15 (4 vittorie, 3 pareggi e 1 sconfitta)
- Punti in trasferta 16 (5 vittorie, 1 pari e 3 sconfitte)
- Gol segnati e subiti in casa: 10 fatti e 8 subiti (in 8 partite)
- Gol segnati e subiti fuori casa: 14 fatti e 10 subiti (in 9 partite)
- Gol più veloce realizzato: Diaz rigore al 4’ contro la Vibonese (1-1) e Terranova al 4’ contro il Messina (1-0)
- Gol più tardivo segnato dalla Nissa: 98’ rigore Diaz (N. Igea – Nissa 3-2)
- Espulsioni: 5
- Ammonizioni 35
- Media gol a partita: 1,4
- Media gol subiti a partita: 1,3
- Gol su rigore: 5
- Gol fatti nel 1° Tempo: 17 (70,8%)
- Gol fatti nel 2° Tempo: 7 (29,2%)
- Gol subiti nel 1° Tempo: 12 (66,7%)
- Gol subiti nel 2° Tempo: 6 (33,3%)