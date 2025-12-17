Finanziaria. Ok dell’Ars a sgravi Irap e premialità per le imprese che assumono disoccupati over 50. Passa norma Schillaci (M5S)

Uno sgravio Irap del 15 per cento a favore delle imprese che assumono over 50 disoccupati da almeno due anni.
Lo prevede una norma della legge di stabilità proposta dalla deputata Roberta Schillaci (M5S), inserita nella riscrittura dell’articolo 1, appena approvata dall’Ars.
“Si tratta – commenta la deputata – di una norma a cui tengo particolarmente e che presento da diversi anni. Mira a incentivare le nostre imprese a reclutare soggetti che difficilmente, dopo aver perso il lavoro, riescono a reinserirsi nel settore produttivo una volta superati i 50 anni. In un tessuto sociale degradato come il nostro dal punto di vista occupazionale, perdere il lavoro costituisce un grosso problema, ma per gli over 50 è una vera tragedia”.