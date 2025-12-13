Eccellenza. Il Niscemi a caccia della grande impresa nella tana della capolista Avola

Nel girone B del campionato di Eccellenza, impegno parecchio arduo per il Niscemi di Fabio Comandatore che domenica 14 dicembre affronta fuori casa la capolista Avola (ore 15). Un match, quello in programma in terra siracusana, che arriva dopo le prime 14 gare del girone di andata.

In questo lasso di tempo, il Niscemi ha ottenuto 18 punti, ma soprattutto è cresciuto parecchio anche in termini di esperienza e impatto con la categoria superiore. Ovviamente, c’è ancora tanto da fare e tanto da lavorare, ma il Niscemi, al suo primo storico campionato di Eccellenza ha dimostrato di poterci stare tranquillamente e di poter dire la sua con chiunque.

Domenica c’è il big match con l’Avola. Inutile dire che i siracusani partono con il favore del pronostico, e non solo per via del fattore campo, ma anche per il fatto di possedere una squadra che è stata progettata per salire di categoria. Dunque, il Niscemi è atteso ad una sfida alquanto ardua in terra aretusea, tuttavia è innegabile che questo Niscemi non parta battuto a priori e che abbia la possibilità di giocarsela anche contro l’Avola.

Arbitrerà il confronto il signor Andrea Citrano di Palermo. Il Niscemi completerà il girone di andata domenica prossima affrontando al Pontelongo, nell’ultima gara ufficiale del 2025, il Rosmarino.