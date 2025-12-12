Domenica al “Tomaselli” Banco di prova Sambiase per la Nissa di Ciccio Di Gaetano che vuol puntare in alto

E’ una Nissa vogliosa di voltare pagina e di conquistare i tre punti, quella che domenica, 14 dicembre, affronta al “Tomaselli” il Sambiase. Alle 15, dunque, tutti al “Tomaselli” per un match che non sarà facile, ma che certamente costituisce un banco di prova a questo punto del campionato importante per la Nissa.

Dopo l’ennesima “reazione” di domenica scorsa ad Enna grazie alla vittoria pirotecnica 3-4 con la squadra di casa, la compagine di mister Ciccio Di Gaetano è attesa ora ad uno scontro nel quale deve poter ancora una volta lasciare il segno. Anche perchè il Sambiase fuori casa sa come vincere e lo ha fin qui dimostrato con i fatti.

La squadra calabra, nel suo percorso in campionato, ha fatto più punti fuori che dentro casa. Ha anche inflitto una sconfitta all’Igea Virtus laddove la Nissa ha perso malamente. Insomma, l’ennesima squadra da tenere d’occhio, ma anche da temere per la forza e per la capacità che ha di stare in partita contro qualsiasi avversario in un campionato terribilmente equilibrato nel quale non c’è quasi mai spazio per un match contro una squadra “Materasso”.

Domenica l’attesa è per vedere se la Nissa è capace di produrre un punto di svolta o meno in questo campionato. La squadra ne ha la forza e le potenzialità, ma bisogna anche essere consapevoli che non c’è solo la pur forte squadra costruita dal presidente Luca Giovannone ad ambire alla vittoria finale in campionato, ma anche altre piazze ben fornite e in grado di far saltare qualsiasi banco.

La Nissa pare che non potrà schierare ancora De Felice, alle prese con acciacchi vari, ma nel motore biancoscudato non va dimenticato che è stato inserito un Alagna in più. Il giocatore ha dalla sua esperienza, fiuto del gol, capacità di produrre assist, ma anche personalità e carattere. Dunque, una Nissa alla quale, se alla vigilia della sfida con l’Enna, gli si chiedeva una pronta rivincita, invece in questo caso, gli si chiede una prestazione convincente che confermi il valore e lo spessore della squadra non solo sulla carta ma anche sul campo.

Arbitro di Nissa – Sambiase è Michele Piccolo di Pordenone, con guardalinee Alex Scaldaferro di Vicenza e Flavius Costel Condrut di Castelfranco Veneto.