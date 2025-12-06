Con Christmas Town Catania diventa crocevia del turismo natalizio nel su Italia con gran parco tematico alle pendici dell’Etna

L’esperienza emozionante che illumina il Natale a Catania è appena iniziata. I siciliani e i turisti faranno tappa nella città del vulcano Etna per trascorrere almeno un giorno di divertimento nel più grande parco tematico del Sud Italia. L’inaugurazione del Christmas Town si è svolta oggi a Le Ciminiere alla presenza delle istituzioni. La ruota panoramica ha iniziato a girare: elfi, musicisti e personaggi guidati dallo scampanellio di Babbo Natale hanno meravigliato i visitatori con la Parata d’apertura, per poi animare ogni angolo del grande Villaggio natalizio che luccicherà da oggi fino al 6 gennaio 2026.

«Christmas Town è un esempio di attrattività, forza e resilienza – sottolinea il Sindaco Enrico Trantino – è l’esagerazione del bello, unisce le famiglie e i cittadini, fa arrivare tanti turisti a Catania dalla Sicilia e dall’Italia, è il fulcro di un fitto calendario di eventi in programma nel territorio etneo, stiamo diventando una delle città più interessanti nel Sud Italia. Credo che fra tanti anni tutti i bambini che visiteranno questo villaggio ricorderanno per sempre l’atmosfera felice del grande e straordinario parco tematico».

Con la cura di ogni dettaglio, la terza edizione del Christmas Town splende oltre le aspettative: il gigantesco Albero dei Canti fa sognare, un’enorme pista di pattinaggio vede coinvolte intere famiglie per il debutto di gruppo sui pattini, e quest’anno si scivola con White Slide, la nuova attrazione che trascina nel divertimento giovani e bambini.

«Christmas Town è diventato un appuntamento importante per tutta la Sicilia – ha detto Luca Sammartino, vicepresidente della Regione Siciliana – migliaia di bambini qui, in particolare, riescono a vivere la magia del Natale. Catania è stata in grado di reagire all’incendio che ha sconvolto la comunità etnea: le difficoltà vanno affrontate, il governo regionale è a fianco del sindaco Trantino e della Città Metropolitana Etnea per gestire anche nei prossimi mesi il percorso che rimetterà al centro Le Ciminiere».

Turismo ed economia, intrattenimento e fantasia. Christmas Town a Catania è diventata una realtà d’intrattenimento a tema sempre più importante per il territorio siciliano. Per un mese Catania diventa crocevia di un flusso di visitatori pieni di aspettative sulla Città del Natale. Non mancheranno ogni giorno le sorprendenti acrobazie, anche quest’anno l’elfo volerà dal cannone. I bambini potranno imbucare la loro lettera destinata a Babbo Natale. I migliori sapori delle feste saranno serviti a tavola il 26 e il 27 dicembre, con due speciali cene organizzate nel Ristorante di Babbo Natale. Saranno tre i teatri attivi in contemporanea con Magic Show, Musical e Christmas Circus.

La Grande Casa di Babbo Natale è molto accogliente, quella del Grinch è più irriverente. Le scene dei film natalizi potranno essere ammirate al Cinema. Per chi ama ballare c’è la Disco Christmas e per dare dinamica al parco ritorna il Christmas Big Balls. In tutto il Villaggio c’è da vivere un’atmosfera di festa che non è solo fatta di giostre, pan di zenzero e torroni ma di momenti da condividere con le persone più care, scorci pensati per attimi felici che possano rimanere indelebili.