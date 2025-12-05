Colpo di mercato: la Sancataldese rinforza le fasce laterali con l’arrivo di Francesco Barraco

Ancora un rinforzo arriva dal mercato per la Sancataldese. Stavolta la società verdeamaranto s’è assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Barraco. Il giovane esterno offensivo arriva dal Licata Calcio ed è un elemento di qualità che è in grado di dire la sua sull’esterno sia in fase di spinta che di ripiegamento, senza contare che, anche in termini di gol, il suo contributo è sempre importante.

Giocatore rapido e tecnico, Barraco può agire su entrambe le fasce. Abile sotto porta con un ottimo fiuto del gol, la scorsa stagione con l’Accademia Trapani, sempre in Eccellenza, è stato autore di 8 reti. Francesco, una volta trovato l’accordo con la società verdeamaranto, s’è già subito messo a disposizione di mister Vanzetto e si sta allenando insieme ai nuovi compagni, per cui non è da escludere che possa essere convocato per la gara di domenica in casa contro il Ragusa.