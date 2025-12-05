Salute

Colpo di mercato: la Sancataldese rinforza le fasce laterali con l’arrivo di Francesco Barraco

Ven, 05/12/2025 - 21:44

Ancora un rinforzo arriva dal mercato per la Sancataldese. Stavolta la società verdeamaranto s’è assicurata le prestazioni sportive dell’attaccante Francesco Barraco. Il giovane esterno offensivo arriva dal Licata Calcio ed è un elemento di qualità che è in grado di dire la sua sull’esterno sia in fase di spinta che di ripiegamento, senza contare che, anche in termini di gol, il suo contributo è sempre importante.

Giocatore rapido e tecnico, Barraco può agire su entrambe le fasce. Abile sotto porta con un ottimo fiuto del gol, la scorsa stagione con l’Accademia Trapani, sempre in Eccellenza, è stato autore di 8 reti. Francesco, una volta trovato l’accordo con la società verdeamaranto, s’è già subito messo a disposizione di mister Vanzetto e si sta allenando insieme ai nuovi compagni, per cui non è da escludere che possa essere convocato per la gara di domenica in casa contro il Ragusa.

