Caro Voli, il Codacons chiede azione strutturale per la Sicilia: “Servono misura stabile e tariffe accessibili tutto l’anno”

Il Codacons lancia una nuova iniziativa dedicata esclusivamente alla Sicilia per contrastare gli aumenti anomali dei voli in vista delle festività natalizie. Ancora una volta, chi deve tornare sull’Isola per motivi familiari, di studio o di lavoro si trova davanti a tariffe che, nel giro di pochi giorni, raggiungono livelli del tutto sproporzionati rispetto ai prezzi applicati nei periodi ordinari.

“I rincari registrati in queste settimane, spesso pari a molte volte il costo abituale, rappresentano un serio ostacolo alla mobilità dei siciliani – afferma Francesco Tanasi, Segretario Nazionale Codacons – Ogni anno assistiamo allo stesso copione: sotto Natale i prezzi schizzano verso l’alto, mentre a gennaio crollano ai minimi. È un andamento che non può essere liquidato come semplice stagionalità e che merita un’analisi rigorosa da parte delle autorità competenti”.

Il Codacons chiede quindi l’apertura di un tavolo tecnico permanente tra Ministero dei Trasporti, Enac, Antitrust e Regione Siciliana, con il compito di monitorare con continuità l’andamento delle tariffe sulle tratte da e per l’Isola, garantire maggiore trasparenza nella formazione dei prezzi e rafforzare gli strumenti di vigilanza contro eventuali variazioni anomale.

Si tratta di misure pienamente compatibili con la normativa vigente e già utilizzate in altri settori caratterizzati da condizioni di svantaggio per gli utenti.

L’associazione sottolinea inoltre che i siciliani hanno bisogno di una risposta che non sia episodica, non dipenda da bonus da rifinanziare di volta in volta e non resti ostaggio delle scelte politiche del governo di turno, ma che sia invece stabile, continuativa e strutturale, capace di garantire collegamenti aerei economicamente sostenibili durante tutto l’anno. Un intervento organico è infatti l’unico modo per interrompere definitivamente il ciclo dei rincari ricorrenti che colpisce la Sicilia nei periodi di maggiore domanda.

“È indispensabile – ribadisce Tanasi – avviare rapidamente un confronto serio tra istituzioni, compagnie aeree e associazioni dei consumatori per individuare soluzioni strutturali contro il caro-voli in Sicilia. La mobilità da e per l’Isola deve essere tutelata con la stessa attenzione riservata ad altre realtà che presentano svantaggi territoriali. Non possiamo assistere ogni anno allo stesso identico copione”. – conclude Tanasi.