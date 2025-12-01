Cammarata, raduno popolare in piazza con banda musicale per il rientro da Milano dei protagonisti de “La Corrida”. Pergamene ed applausi

A Cammarata festa popolare con Banda musicale, Autorità locali e tanta gente per omaggiare e congratularsi con il gruppo de “I Tammurinara di Cammarata”, formato dai fratelli Giovanni, Giuseppe e Salvatore Fluca e dal loro alllievo Nicholas, al loro rientro a Cammarata dopo avere partecipato a Milano alla trasmissione televisiva “La Corrida – Dilettanti allo sbaraglio”, condotta da Amadeus e trasmessa sul canale NOVE lo scorso 26 novembre. I quattro campioni della Corrida, con il loro simpatico look, consone al ruolo rivestito e con tanto di cappello e papillon, forti del loro terzo posto per avere riscosso generali applausi dal pubblico milanese attento e compiaciuto, sono apparsi ai compaesani presenti alla festa, emozionati ma soprattutto felici per avere portato alla ribalta nazionale il nome del loro paese proprio con il tradizionale suono dei loro quattro tamburi che con l’alternarsi dei ritmi, ben sincronizzati fra loro, hanno destato l’attenzione e l’ammirazione dei presenti. I protagonisti della Corrida, ieri sera Sono in piazza, sono stati circondati da tante persone per partecipare alla lora festa organizzata appunto dall’Amministrazione. Presenti due sindaci quello di Cammarata Giuseppe Mangiapane e quello di San Giovanni Gemini Dino Zimbardo con calorosi ringraziamenti per il buon risultato portato a casa nella esibizione di Milano fra i concorrenti dei Dilettanti allo sbaraglio con la conquista del terzo posto. A loro sono state consegnate le pergamene ricordo da parte dell’Amministrazione. L’intraprendente portavoce del gruppo Salvatore Fluca, con in mano la pergamena, fra gli applausi generali dei presenti e con voce sostenuta, ha invitato tutti a gridare “Viva Cammarata viva San Giovanni Gemini, mentre la banda musicale ha fatto il resto anche durante il rinfresco per tutti a cura dell’amministrazione. Con i loro tamburi, Giovanni, Giuseppe e Salvatore ed il loro allievo Nicholas, in trasferta a Milano per assecondare un loro desiderio, sono stati l’orgoglio cammaratese che ha scritto una pagina di storia facendo conoscere usanze e tradizioni locali.

