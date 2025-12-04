Caltanissetta. Studenti del “Ruggero Settimo” e del “Petronio” alla Camera di Commercio per seminario sulla Bioeconomia

CALTANISSETTA. Evento all’insegna dell’innovazione e della sostenibilità per gli studenti delle classi IV e V degli indirizzi SIA e AFM dell’ITEP “Giuseppe Petronio” e della classe V del Liceo Classico “Ruggero Settimo”, che hanno partecipato al seminario sulla bioeconomia tenutosi presso la Camera di Commercio di Caltanissetta, in collaborazione con le Camere di Commercio di Agrigento e Trapani. Grande l’entusiasmo e l’interesse dimostrati dai ragazzi, che hanno colto l’importanza di orientare, in futuro, eventuali iniziative imprenditoriali verso modelli green e sostenibili.

L’incontro si è aperto con i saluti istituzionali dell’ing. Vincenzo Palizzolo, Commissario Straordinario della Camera di Commercio, e del dott. Diego Carpitella, Segretario Generale. A seguire, l’intervento del prof. Mario Pagliaro, chimico del CNR ed esperto di bioeconomia, che ha illustrato in modo chiaro e coinvolgente gli scenari futuri del settore e le prospettive occupazionali. Particolarmente incisivi gli interventi del prof. Angelo Eugenio Ferrante e il dott. Alessandro Cacciato dell’Azienda Speciale ProGest della Camera di Commercio di Agrigento, soffermandosi sulle opportunità per le imprese e sull’innovazione nei processi produttivi.

La Camera di Commercio ringrazia tutti coloro che hanno seguito l’evento sia in presenza sia da remoto. Un particolare plauso alla prof.ssa Occhipinti, docente di Economia Aziendale dell’ITEP e al prof. Salvatore Patrì docente di Diritto del Liceo Classico, per aver partecipato all’iniziativa, insieme al team docenti composto dai professori Marco Fasciana, Manuela Asaro, Valeria Lo Casto e Sara Cefalù, che hanno accompagnato e sostenuto gli studenti in questa importante esperienza formativa.