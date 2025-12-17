Caltanissetta. Servizio straordinario di controllo del Territorio svolto dai Carabinieri della sezione Radiomobile

CALTANISSETTA. Nel corso del fine settimana, in aderenza alle disposizioni del Signor Prefetto di Caltanissetta Licia Messina, i Carabinieri della locale Compagnia hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio che ha interessato il comune capoluogo e i territori di San Cataldo e Serradifalco, finalizzato a innalzare il livello di prevenzione e contrasto all’illegalità diffusa.

L’attività, che ha visto impegnate numerose pattuglie a bordo di autovetture e moto con colori d’istituto della Sezione Radiomobile, si è concretizzata nell’effettuazione di posti di controllo lungo le principali arterie di comunicazione stradale, ove si registra, soprattutto durante il fine settimana, un consistente movimento di veicoli e di persone; durante le attività sono stati controllati 192 mezzi e identificate 220 soggetti.

Tale servizio rientra nel più ampio quadro di iniziative di prevenzione e repressione dei fenomeni di illegalità, con uno specifico focus sul contrasto alla cosiddetta “mala movida” e sul controllo delle aree urbane sensibili o a rischio degrado.

Contestualmente all’impegno operativo, l’Arma ha voluto ribadire la propria vocazione di prossimità alla cittadinanza, partecipando anche quest’anno all’evento sociale “Babbo Natale in Moto”. La Sezione Motociclisti del Comando Provinciale è infatti intervenuta affiancando i circa 300 centauri presenti, garantendo, insieme ai colleghi della Polizia Stradale, la necessaria cornice di sicurezza alla manifestazione durante tutti gli spostamenti, ma anche donando un momento di condivisione e di spensieratezza soprattutto in favore dei bambini, che numerosi si sono avvicinati per scattare una foto sulle moto dei Carabinieri o all’interno della “gazzella”: a loro, come da tradizione, i militari della Sezione Radiomobile di Caltanissetta hanno distribuito doni ma soprattutto sorrisi e risposte alle loro curiosità, in un clima di serenità all’insegna della sicurezza.