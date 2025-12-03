Caltanissetta. Question Time del 1° dicembre: ecco le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli assessori

CALTANISSETTA. Si è svolto lunedì 1 dicembre 2025 il consueto appuntamento con il Question Time. Nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine gli assessori hanno risposto alle interrogazioni presentate in precedenza dai consiglieri. Si è discusso di:

Mancata nomina del Direttore artistico del Teatro Margherita; L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Carlo Vagginelli. La risposta è stata fornita dall’assessore Giovanna Candura.

Stato di attuazione del progetto “That’s Lab!” presso il Centro culturale polivalente “Michele Abbate”. L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici. La risposta è stata fornita dall’assessore Vincenzo Lo Muto.

Digitalizzazione del Cimitero comunale di Caltanissetta, L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici. La risposta è stata fornita dall’assessore Vincenzo Lo Muto.

Collaborazione con Plastic Free Caltanissetta e candidatura della città al riconoscimento “Comune Plastic Free” . L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici. La risposta è stata fornita dall’assessore Marcello Mirisola.

Presentate ma rinviate alla prossima seduta del Question Time le seguenti interrogazioni:

Adozione di iniziative per la microchippatura gratuita dei cani padronali a Caltanissetta (a firma di Turturici)

Interventi di manutenzione di aree urbane di titolarità dello IACP (a firma di Vagginelli)

Liquidazione ATO Ambiente CL 1 e costi a carico del Comune di Caltanissetta (a firma di Turturici, Gambino, Dierna, Petitto, Palermo)

Illuminazione pubblica inadeguata nella pista ciclabile di Pian del Lago e su paletti luminosi non funzionanti in Via Paladini (a firma di Palermo, Petitto e Dierna)

Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale (a firma di Vagginelli)

Nomina del Direttore artistico del Teatro Margherita (a firma di Turturici e Vagginelli)

Due aree di pericolo lungo la Via Gibil Gabib e le Strade provinciali 134 e 203 (a firma di Vagginelli)

Sicurezza e decoro urbano – Stato dei dissuasori in Corso Vittorio Emanuele (a firma di Turturici)

– Necessità di riprendere il servizio di bus urbano in Via Cinnirella e richiesta di delibera urgente (a firma di Cancelleri)

Necessari interventi di manutenzione della Biblioteca Scarabelli (a firma di Vagginelli)

Stato di abbandono dei siti minerari di Trabonella e Gessolungo (a firma di Vagginelli)

Critica situazione di degrado del manto stradale e totale assenza di illuminazione pubblica ne tratto finale di Contrada Fontanelle (direzione a valle), a Caltanissetta. Richiesta di interventi prioritari per

la sicurezza e la viabilità (a firma di Piscopo).

Gravi condizioni della strada di accesso al Borgo Santa Rita e mancata attuazione del progetto di ristrutturazione (a firma di Turturici)

– Art. 23 Legge Finanziaria 2026 (rottamazione quinques) (a firma di Gambino)

– Progetti di valorizzazione del centro storico di Caltanissetta (a firma di Turturici)

– Stato di degrado del Cimitero comunale e utilizzo dei fondi stanziati per la manutenzione (a firma di Turturici)

– Controlli per la verifica della sterilizzazione dei cani padronali e azioni di prevenzione degli abbandoni (a firma di Turturici)

– Stato di avanzamento dell’Istituzione dei “Punti Viola” sul territorio comunale (a firma di Turturici)

– Necessità di installare pensiline alle fermate degli autobus nel quartiere Santa Barbara (a firma di Bellavia)

– Stato di attuazione della mozione “Apposizione di una targa permanente in onore del Cav. Dott. Enrico Sciaulino Patti (a firma di Turturici)

– Stato di attuazione della mozione “Valorizzazione della figura di Padre Girolamo Gravina” (a firma di Turturici)

– Prospettive di valorizzazione del Dopolavoro Ferroviario di Caltanissetta (a firma di Turturici)

– Stato di degrado e messa in sicurezza dell’Arco Marocco in Via Marocco – tutela del centro storico (a firma di Cancelleri)

– Progetti di valorizzazione, tutela e custodia della Fontana del Tritone (a firma di Turturici)

– Interventi di valorizzazione e strutturalizzazione del progetto denominato “Giardino della Biodiversità” nell’area tra via Leone XIII e via Padre Pio da Pietrelcina (a firma di Turturici)

– Verifica delle postazioni di defibrillatori (DAE) presenti nel territorio comunale e del loro stato di efficienza (a firma di Cancelleri)

– Restauro del portone principale del Municipio e rimozione della storica finitura in terra di Sciacca (a firma di Turturici)