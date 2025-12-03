Salute

Caltanissetta. Question Time del 1° dicembre: ecco le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli assessori

Redazione 1

Caltanissetta. Question Time del 1° dicembre: ecco le interrogazioni dei consiglieri e le risposte degli assessori

Mer, 03/12/2025 - 17:39

Condividi su:

CALTANISSETTA. Si è svolto lunedì 1 dicembre 2025 il consueto appuntamento con il Question Time. Nell’aula consiliare di Palazzo del Carmine gli assessori hanno risposto alle interrogazioni presentate in precedenza dai consiglieri. Si è discusso di:

  • Mancata nomina del Direttore artistico del Teatro Margherita; L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Carlo Vagginelli. La risposta è stata fornita dall’assessore Giovanna Candura.
  • Stato di attuazione del progetto “That’s Lab!” presso il Centro culturale polivalente “Michele Abbate”. L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici. La risposta è stata fornita dall’assessore Vincenzo Lo Muto.
  • Digitalizzazione del Cimitero comunale di Caltanissetta, L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici. La risposta è stata fornita dall’assessore Vincenzo Lo Muto.
  • Collaborazione con Plastic Free Caltanissetta e candidatura della città al riconoscimento “Comune Plastic Free” . L’interrogazione è stata presentata dal consigliere Armando Turturici. La risposta è stata fornita dall’assessore Marcello Mirisola.
  • Presentate ma rinviate alla prossima seduta del Question Time le seguenti interrogazioni:
  • Adozione di iniziative per la microchippatura gratuita dei cani padronali a Caltanissetta (a firma di Turturici)
  • Interventi di manutenzione di aree urbane di titolarità dello IACP (a firma di Vagginelli)
  • Liquidazione ATO Ambiente CL 1 e costi a carico del Comune di Caltanissetta (a firma di Turturici, Gambino, Dierna, Petitto, Palermo)
  • Illuminazione pubblica inadeguata nella pista ciclabile di Pian del Lago e su paletti luminosi non funzionanti in Via Paladini (a firma di Palermo, Petitto e Dierna)
  • Potenziamento del servizio di trasporto pubblico locale (a firma di Vagginelli)
  • Nomina del Direttore artistico del Teatro Margherita (a firma di Turturici e Vagginelli)
  • Due aree di pericolo lungo la Via Gibil Gabib e le Strade provinciali 134 e 203 (a firma di Vagginelli)
  • Sicurezza e decoro urbano – Stato dei dissuasori in Corso Vittorio Emanuele (a firma di Turturici)
  • – Necessità di riprendere il servizio di bus urbano in Via Cinnirella e richiesta di delibera urgente (a firma di Cancelleri)
  • Necessari interventi di manutenzione della Biblioteca Scarabelli (a firma di Vagginelli)
  • Stato di abbandono dei siti minerari di Trabonella e Gessolungo (a firma di Vagginelli)
  • Critica situazione di degrado del manto stradale e totale assenza di illuminazione pubblica ne tratto finale di Contrada Fontanelle (direzione a valle), a Caltanissetta. Richiesta di interventi prioritari per

la sicurezza e la viabilità (a firma di Piscopo).

  • Gravi condizioni della strada di accesso al Borgo Santa Rita e mancata attuazione del progetto di ristrutturazione (a firma di Turturici)

– Art. 23 Legge Finanziaria 2026 (rottamazione quinques) (a firma di Gambino)

– Progetti di valorizzazione del centro storico di Caltanissetta (a firma di Turturici)

– Stato di degrado del Cimitero comunale e utilizzo dei fondi stanziati per la manutenzione (a firma di Turturici)

– Controlli per la verifica della sterilizzazione dei cani padronali e azioni di prevenzione degli abbandoni (a firma di Turturici)

– Stato di avanzamento dell’Istituzione dei “Punti Viola” sul territorio comunale (a firma di Turturici)

– Necessità di installare pensiline alle fermate degli autobus nel quartiere Santa Barbara (a firma di Bellavia)

– Stato di attuazione della mozione “Apposizione di una targa permanente in onore del Cav. Dott. Enrico Sciaulino Patti (a firma di Turturici)

– Stato di attuazione della mozione “Valorizzazione della figura di Padre Girolamo Gravina” (a firma di Turturici)

– Prospettive di valorizzazione del Dopolavoro Ferroviario di Caltanissetta (a firma di Turturici)

– Stato di degrado e messa in sicurezza dell’Arco Marocco in Via Marocco – tutela del centro storico (a firma di Cancelleri)

– Progetti di valorizzazione, tutela e custodia della Fontana del Tritone (a firma di Turturici)

– Interventi di valorizzazione e strutturalizzazione del progetto denominato “Giardino della Biodiversità” nell’area tra via Leone XIII e via Padre Pio da Pietrelcina (a firma di Turturici)

– Verifica delle postazioni di defibrillatori (DAE) presenti nel territorio comunale e del loro stato di efficienza (a firma di Cancelleri)

– Restauro del portone principale del Municipio e rimozione della storica finitura in terra di Sciacca (a firma di Turturici)

Primo Piano

il Fatto Siciliano

Cronaca

banner italpress istituzionale banner italpress tv

Attualità

Politica

Rassegna Stampa

Dalla Provincia

Necrologi di Caltanissetta