Caltanissetta. Per la Giornata delle persone con disabilità incontro nell’Aula Magna del Liceo “Ruggero Settimo”

CALTANISSETTA. Presso l’Aula Magna del Liceo “Ruggero Settimo”, si è svolto un significativo incontro in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità 2025. Dopo l’accoglienza della Dirigente, prof.ssa Rossella Rindone, il dott. Giuseppe Paruzzo, direttore della Caritas, ha portato i saluti dell’organismo diocesano, sottolineando l’importanza della collaborazione tra scuola e comunità. L’incontro, animato dagli studenti e dalle studentesse, ha visto l’intervento della dott.ssa Valentina Riso, referente Caritas diocesana, che ha condiviso riflessioni profonde sul valore dell’inclusione e della vicinanza alle fragilità.

La Caritas diocesana di Caltanissetta ha offerto un contributo prezioso, arricchito dalla presenza straordinaria di una delegazione Caritas proveniente dall’Ucraina, testimonianza di solidarietà internazionale. Gli studenti del gruppo sostegno hanno presentato e consegnato alla Caritas i loro lavori inclusivi, frutto di creatività e partecipazione attiva. I docenti hanno contribuito con testimonianze, riflessioni e attività laboratoriali inclusive, coinvolgendo i ragazzi “speciali” insieme ai loro compagni, in un clima di condivisione e crescita reciproca.

La proiezione di un video dedicato al tema della solidarietà ha offerto spunti di meditazione e confronto.

L’evento ha rappresentato un’occasione di dialogo, inclusione e sensibilizzazione, confermando il ruolo della scuola come luogo di formazione non solo culturale, ma anche umana e sociale.