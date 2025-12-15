Caltanissetta. Passaggio della Fiamma Olimpica in Città: il percorso e i consigli pratici per i cittadini

CALTANISSETTA. Caltanissetta si prepara ad accogliere un momento denso di storia, sport, tradizione e cultura. Il Viaggio della Fiamma Olimpica dei Giochi invernali di Milano Cortina 2026, infatti, toccherà anche la nostra città proprio domani, martedì 16 dicembre 2025.

Per l’occasione ben 22 tedofori attraverseranno le nostre strade accompagnati da un convoglio ufficiale e dal pubblico accorrente, che vivrà l’emozione di assistere a una staffetta che condurrà quel “sacro fuoco” che celebra simbolicamente lo spirito olimpico e i valori di condivisone universale che esprime, secondo una tradizione e una storia con radici che affondano nell’Antica Grecia.

La partenza del primo tedoforo del tratto di Caltanissetta è prevista alle 15:23 circa da via Napoleone Colajanni. Fra questi ci sarà anche l’olimpionico Mirco Scarantino, ex pesista fra i massimi esponenti sportivi del nostro territorio, grazie ai titoli europei e alla partecipazione alla competizione a cinque cerchi di Londra 2012.

La Torcia Olimpica a Caltanissetta seguirà il seguente percorso:

Via Colajanni, via Cavour, c.so V. Emanuele, c.so Umberto, via Redentore, via M. Calafato, via R.S.Secondo, piazza Europa, via Catania, via Luisa Moncada, via F. Turati, via Costa.

La staffetta olimpica nella nostra città dovrebbe concludersi attorno alle 16:23, quando proseguirà fino al sito di celebrazione di Agrigento, dove si concluderà l’undicesima tappa del viaggio verso Milano Cortina 2026.

Il pubblico che intende assistere e seguire il percorso della carovana olimpica è invitato a raggiungere i luoghi interessati con un apprezzabile anticipo.

Per consentire un adeguato svolgimento della manifestazione ed evitare di congestionare il traffico cittadino nelle zone limitrofe al transito della Fiamma, inoltre, è fortemente consigliato limitare l’utilizzo dei veicoli privati dalle ore 14:30 alle 16:30 di martedì 16 dicembre.

A questo proposito, per la giornata di domani è stata disposta la seguente regolamentazione veicolare:

Martedì 16 dicembre 2025

1) Dalle ore 10.00 alle ore 16.00 e comunque fino a cessate esigenze, istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata, con esclusione dei mezzi autorizzati e delle auto al seguito delle persone invalide, nelle seguenti vie:

– via Napoleone Colajanni, tratto di strada compreso tra la via Vassallo e il civico 312;

– via Chiarandà, tratto di strada di fronte al civico 114 e di fronte al civico 98.

2) Dalle ore 14.30 fino a cessate esigenze, sospensione della circolazione veicolare, per il tempo strettamente necessario, in tutte le strade interessate al passaggio delle due carovane olimpiche che da via Napoleone Colajanni giungeranno in via Costa, secondo l’itinerario suddetto.

“L’evento che ci apprestiamo a vivere rappresenterà il culmine di un percorso, frutto di un lungo lavoro iniziato quasi un anno fa dal mio Assessorato, che ha accolto con entusiasmo la proposta dell’organizzazione Milano Cortina 2026, portandola avanti sempre con impegno e determinazione – ha dichiarato l’assessore allo Sport, Eventi e Viabilità Toti Petrantoni.

Un viaggio simbolico che percorrerà tutta l’Italia e che ci rende profondamente orgogliosi di essere tappa di passaggio di ciò che la Fiaccola rappresenta: valori, unità, sport e inclusione. Un sentito ringraziamento va al Sindaco Walter Tesauro per la massima fiducia e a tutte le persone che hanno fatto parte di questo percorso.

Al delegato provinciale del CONI, Giuseppe Anzaldi e al Presidente della Consulta comunale “Sport e Tempo Libero”, Giovanni Niccoli, per aver coinvolto tutto il mondo sportivo della città. Al collega assessore Vincenzo Lo Muto e alla delegata dell’Ufficio V dell’USR Sicilia – Ambito Territoriale di Caltanissetta ed Enna Patrizia Saporito, preziosi nel coinvolgimento delle scuole e delle giovani generazioni. Infine, ma non per ultimi, un grazie a tutte le Forze dell’ordine, coordinate dal Prefetto Licia Donatella Messina, per l’essenziale lavoro svolto in materia di sicurezza e viabilità.

Domani la nostra città correrà insieme alla Fiaccola Olimpica – conclude l’assessore Petrantoni. Un momento storico che resterà nella memoria di tutti”.

Nelle ore immediatamente antecedenti alla partenza della Torcia Olimpica (compatibilmente con le condizioni meteorologiche), sono previste alcune mostre ed esibizioni curate da società ed enti di promozione sportive del territorio.

Piazza della Repubblica (Piazzetta dei Marinai): esibizione volley, atletica leggera, pattinaggio.

Area di sosta in via Gaetano Costa 11: esibizione Muay thai, calcio.

Piazza Mons. A. Garcia: esibizione basket.

Via Colajanni 161: mostra Auto storiche “Automobile Club Caltanissetta”.