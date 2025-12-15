Caltanissetta. Nella sala del Museo diocesano nel Seminario vescovile incontro su “Cuore è Vita – Nuova Acris 2025”

CALTANISSETTA. Un evento che unisce scienza medica, prevenzione cardiovascolare e dimensione spirituale: è questo il cuore dell’incontro “Cuore è Vita – Nuova ACRIS 2025”, promosso da ACRIS – Associazione Cuore Rene Ipertensione Sicilia, in programma venerdì 19 dicembre 2025 alle ore 18.30 presso la Sala del Museo Diocesano del Seminario Vescovile di Caltanissetta.

La serata rappresenta un momento di riflessione, dialogo e condivisione, ponendo il cuore non solo come organo vitale, ma come simbolo di vita, fede, pace e responsabilità verso la salute, in una visione integrata che lega prevenzione cardiovascolare e benessere globale della persona.

Dopo i saluti istituzionali, interverranno:

S.E. Mons. Mario Russotto, Vescovo di Caltanissetta

Dott. Francesco Cagnina, Presidente Onorario ACRIS

Seguiranno le relazioni scientifiche e culturali:

Dott. Calogero Geraci, Cardiologo e Presidente ACRIS, con un intervento dedicato al rapporto tra cardiologia, prevenzione cardiovascolare e fede

S.E. Mons. Mario Russotto – Il cuore nel linguaggio biblico

Le conclusioni saranno affidate al Prof. Corrado Tamburino, cardiologo emodinamista, figura di riferimento nel panorama cardiologico nazionale.

Nel corso della serata è prevista anche la consegna delle pergamene ai soci ACRIS 2025, come segno di riconoscimento e gratitudine per l’impegno nella promozione della salute e della prevenzione.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di ACRIS volto a diffondere una cultura della prevenzione cardiovascolare, con particolare attenzione alla salute metabolica, al dialogo interdisciplinare e al valore umano e sociale della cura.