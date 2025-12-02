Caltanissetta. Nasce il nodo di “Non Una Di Meno”: un nuovo spazio di lotta e solidarietà transfemminista,

CALTANISSETTA. Nasce a Caltanissetta il nodo di Non Una Di Meno: un nuovo spazio di lotta e solidarietà transfemminista. Il 25 novembre scorso, giorno in cui il mondo intero si ferma a ricordare le vittime di violenza maschile contro le donne, nasce a Caltanissetta il nodo locale di Non Una Di Meno, il movimento transnazionale e transfemminista nato in Italia nel 2016 e parte del più ampio network internazionale “Ni Una Menos”.

Una data scelta non a caso, ma come gesto simbolico e politico: di fronte alla violenza di genere, alle discriminazioni e ai femminicidi che continuano senza tregua, le donne nissene hanno deciso di rispondere con la vita, la militanza, l’unione e la costruzione di una comunità più giusta, equa e inclusiva.

Il nodo nisseno nasce dal desiderio di creare uno spazio di ascolto e azione collettiva, in rete con altre realtà territoriali, per dare voce a tutte le soggettività che subiscono forme di violenza e oppressione, non solo fisica ma anche psicologica, economica e simbolica.

Non Una Di Meno lavora su un piano politico e culturale per decostruire i modelli patriarcali che ancora permeano la società, e punta a promuovere nuovi linguaggi e pratiche di libertà da agire nel nostro territorio. Le prime iniziative pubbliche del nodo di Caltanissetta si terranno presso lo spazio di Street Factory Eclettica:

● Giovedì 4 dicembre alle ore 19:00: incontro aperto dal titolo “Colpevoli di nulla: la liberazione dal falso racconto”, con la dott.ssa Silvana Patrì, psicologa e psicoterapeuta.

● Martedì 9 dicembre alle ore 18:30: assemblea pubblica del nodo Non Una Di Meno Caltanissetta, aperta a chiunque desideri partecipare, condividere idee e contribuire alle prossime azioni del gruppo.

Con la nascita di questo nodo, anche Caltanissetta entra a far parte della rete nazionale di Non Una Di Meno, che ogni giorno si mobilita per una società libera dalla violenza e dalla cultura patriarcale.

Per informazioni e aggiornamenti sulle attività:

● Email: nonunadimenocaltanissetta@gmail.com

● Instagram: www.instagram.com/nonunadimenocaltanissetta/