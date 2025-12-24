Caltanissetta. Medicina di Genere: l’Ospedale Sant’Elia ottiene il Bollino Rosa 2026-2027

CALTANISSETTA. L’Ospedale Sant’Elia si conferma un punto di riferimento per la salute femminile: la Fondazione Onda ETS ha ufficialmente assegnato il Bollino Rosa al presidio nisseno per il biennio 2026-2027. Il riconoscimento premia la qualità dell’assistenza e la capacità della struttura di offrire percorsi di cura specificamente orientati alle esigenze delle donne.

La certificazione attesta l’alto livello raggiunto dall’Asp di Caltanissetta nella promozione della medicina di genere, potenziando l’offerta di servizi dedicati alla prevenzione e alla diagnosi precoce, con protocolli terapeutici ottimizzati per l’universo femminile.

La consegna dei Bollini Rosa è avvenuta a Roma, nella prestigiosa cornice del Ministero della Salute.

Grazie a questo riconoscimento, l’ospedale di Caltanissetta si consolida all’interno della rete nazionale di Fondazione Onda, confermando la propria missione nel garantire cure eque, efficaci e focalizzate sul benessere femminile.

L’Ospedale Sant’Elia entra così a far parte di un network selezionato di strutture italiane che si distinguono per l’appropriatezza dei percorsi multidisciplinari e per l’attenzione umana e clinica verso le pazienti.

Il direttore generale Salvatore Ficarra ha sottolineato il valore di questo traguardo:

“Il conferimento del Bollino Rosa all’Ospedale Sant’Elia certifica l’eccellenza dei nostri percorsi di cura dedicati alle donne. È un risultato che appartiene a ogni operatore della nostra Azienda. L’Asp di Caltanissetta conferma così la volontà di offrire una medicina moderna, attenta alle differenze di genere e capace di rispondere con efficacia e sensibilità alle sfide della salute femminile”.